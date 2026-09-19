Ім'я Катерина: походження, значення характеру та дата іменин

Ім'я Катерина має довгу історію та не одне трактування походження. Упродовж століть воно поширилося далеко за межами Греції, а особливого звучання йому додала християнська традиція, пов’язана зі святою Катериною Александрійською.

Styler пояснює, звідки походить ім’я Катерина, що воно означає та які риси характеру традиційно пов’язують із його власницями.

Походження та цікаві факти

Українська форма "Катерина" походить від грецького імені Aikaterine. Водночас його точна етимологія не має однієї загальновизнаної версії. Серед припущень є зв'язок із давньогрецьким словом katharos - "чистий", а також із давнішими формами імені. У ранньохристиянську добу ім’я почали пов'язувати саме з поняттям чистоти.

У різних мовах воно звучить по-різному: Katherine, Catherine, Katharina, Katerina, Caterina. Українська форма - Катерина.

Який характер приписують Катерині

У традиційних описах імен Катерину часто змальовують як самостійну, енергійну та цілеспрямовану жінку. Вона може справляти враження людини, яка добре знає, чого хоче, і не надто легко відмовляється від власних планів.

Водночас за зовнішньою впевненістю їй приписують емоційність і чутливість. Катерина може гостро реагувати на несправедливість, проте не завжди одразу показує свої переживання.

Серед рис, які традиційно пов'язують із цим ім'ям, також називають допитливість, наполегливість, товариськість і прагнення до самореалізації. Звичайно, саме ім’я не визначає характер людини — це радше культурні та народні уявлення про його носійок.

Катерина в коханні та дружбі

У стосунках Катерині традиційно приписують вибірковість. Вона може не поспішати довіряти людині, але якщо вже вважає її близькою, то цінує чесність, підтримку та взаємну повагу.

Для неї важливо мати власний простір і водночас відчувати, що поруч є людина, на яку можна покластися. Надмірний контроль або тиск можуть стати причиною дистанції.

У дружбі Катерину часто описують як людину, яка здатна підтримати у складний момент і не боїться висловити власну думку.

Де Катерина може реалізувати себе

Комунікабельність, допитливість і наполегливість у традиційних характеристиках імені пов’язують із професіями, де потрібно спілкуватися, організовувати, аналізувати або працювати з людьми.

Катерині можуть бути цікаві журналістика, освіта, менеджмент, медицина, творчі професії, маркетинг чи сфера комунікацій.

Однак, професійний шлях кожної людини залежить насамперед від її здібностей, інтересів та власного вибору, а не від імені.

Коли іменини Катерини

Однією з найвідоміших святих із цим ім'ям є великомучениця Катерина Александрійська. За календарем ПЦУ день її пам'яті припадає на 24 листопада - це прямо зазначено в богослужбових вказівках Православної церкви України.

Того ж дня святу великомученицю Катерину вшановує і Українська Греко-Католицька Церква у своєму церковному календарі.

У західній католицькій традиції день пам'яті святої Катерини Александрійської припадає на 25 листопада, що підтверджує Vatican News.

Як можна лагідно називати Катерину

Найпоширеніші пестливі форми імені - Катя, Катруся, Катенька, Катюша, Катря. Конкретна форма часто залежить від родинної традиції та регіону.