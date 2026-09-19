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Смачно 19 вересня 2026 · 09:23
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Шоколадний кекс у банці за 30 хв: рецепт без духовки та міксера

Мінімум старань, але результат виходить напрочуд пухким і насичено шоколадним
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Шоколадний кекс у банці за 30 хв: рецепт без духовки та міксера

Шоколадний кекс у банці, приготований на водяній бані (Styler)

Немає духовки або просто не хочеться влаштовувати на кухні генеральне прибирання після випічки? Цей рецепт вирішує обидві проблеми. Тісто змішують просто в банці, а сам кекс готують у каструлі з водою.

Styler ділиться простим рецептом шоколадного кексу, для якого не потрібні духовка, міксер і кухонні ваги.

Що потрібно для шоколадного кексу

Усі продукти відмірюються столовими ложками, тому ваги для цього рецепта справді не знадобляться.

На 1 банку об'ємом 400 мл:

  • 1 яйце,
  • 3 ст. л. цукру,
  • 3 ст. л. молока,
  • 3 ст. л. олії,
  • 3 ст. л. борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1 ч. л. какао.

Як приготувати кекс у банці

Спочатку покладіть у чисту банку яйце, додайте цукор, молоко та олію. Потім всипте борошно, розпушувач і какао.

Закрийте банку кришкою та добре струсіть її, щоб усі інгредієнти змішалися й утворилося однорідне тісто.

На дно каструлі покладіть невеликий рушник. Поставте банку всередину та налийте воду приблизно до середини банки.

Накрийте каструлю кришкою й варіть кекс на помірному вогні приблизно 30-40 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою - вона має виходити з тіста без сирих слідів.

Готовому кексу дайте трохи охолонути, після чого його можна діставати з банки та подавати.

Нюанс: банку краще наповнювати тістом не доверху, адже під час приготування кекс збільшиться в об'ємі.

Смачного!

Раніше ми ділились цікавим рецептом тортика з печива "рибки" - готується дуже швидко, а виходить неймовірно ніжним і смачним.

Теги: Рецепти
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