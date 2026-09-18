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Тренди 18 вересня 2026 · 19:23
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Оновлена "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фото

Глядачі обрали нового учасника, а голосування допомогло зібрати кошти для українського реабілітаційного центру
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Оновлена "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фото

Перше прайм-шоу "Фабрики зірок" (колаж: Styler)

17 вересня на SWEET.TV показали перший прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок". За результатами глядацького голосування до 12 основних учасників приєдналася POVIN, а спеціальною суддею випуску стала DOROFEEVA.

Хто став 13-м фабрикантом і чим запам'яталося перше прайм-шоу, розповідає Styler.

Хто став 13-м фабрикантом

17 вересня відбулося перше прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок". 12 учасників уперше вийшли на велику сцену проєкту, показали підготовлені образи та виконали власні пісні.

Однією з головних інтриг вечора було оголошення 13-го фабриканта. Ним стала Вероніка Степаненко, яка виступає під псевдонімом POVIN. За неї проголосували 3975 глядачів.

Загалом під час голосування за учасників кастингу віддали 26 938 голосів.

Оновлена &quot;Фабрика зірок&quot; 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фотоВероніка Степаненко стала 13-тою фабриканткою (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Скільки грошей передадуть Superhumans

Голосування мало не лише визначити нового учасника проєкту. Щоб підтвердити свій вибір, глядачі могли символічно підтримати фабрикантів гривнею.

У результаті SWEET.TV збільшить зібрану під час голосування суму вдесятеро. Загалом 269 380 гривень передадуть Superhumans Center.

Кошти спрямують, зокрема, на роботу відділення, де допомагають українцям із відновленням слуху.

Оновлена &quot;Фабрика зірок&quot; 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фотоВсі "фабриканти" (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

DOROFEEVA стала запрошеною суддею

Спеціальною гостею першого прайм-шоу стала DOROFEEVA. Вона приєдналася до постійної трійки суддів - Івана Клименка, Ірини Горової та Алана Бадоєва.

Артистка оцінювала перші виступи фабрикантів і окремо відзначила постановки шоу.

"Я щаслива, що в Україні такі свіжі класні постановки, дякую за це", - сказала DOROFEEVA.

Оновлена &quot;Фабрика зірок&quot; 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фотоНадя Дорофєєва (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Говорячи про сучасних артистів, співачка наголосила, що сьогодні недостатньо лише добре співати. На її думку, артисту потрібно вміти працювати з різними форматами, змінювати образи, танцювати, давати інтерв'ю та загалом бути багатогранним.

"Сучасна попартистка повинна вміти і танцювати, і співати, і змінювати образи, і давати інтерв'ю, а це все дуже складно. Але я в вас вірю, у вас все вдасться", - звернулася вона до учасників.

Оновлена &quot;Фабрика зірок&quot; 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фотоЖурі "Фабрики зірок" (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

У фабрикантів уже вийшли власні пісні

Перший прайм-шоу стало також стартом нового музичного етапу проєкту. Кожен із фабрикантів уже представив сольну пісню.

Оновлена &quot;Фабрика зірок&quot; 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фотоВедучі шоу Володимир Дантес та Даша Кубік (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Релізи доступні на основних стримінгових платформах. Таким чином, слухачі можуть окремо познайомитися з музикою нових учасників і їхнім власним звучанням.

На сцені шоу також з'явився Олійник. Разом із Володимиром Дантесом він виконав пісню про ту саму дівчинку "Олю".

Де дивитися "Фабрику зірок"

Перший прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок" уже доступний для перегляду на SWEET.TV. Нові випуски виходитимуть щоп’ятниці.

Подивитися прем’єрний випуск також можна безкоштовно на YouTube.

Раніше ми розповідали, хто увійшов в 12-ку учасників "Фабрика зірок".

Теги: Фабрика зірок Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес
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