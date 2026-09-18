Оновлена "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фото

17 вересня на SWEET.TV показали перший прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок" . За результатами глядацького голосування до 12 основних учасників приєдналася POVIN, а спеціальною суддею випуску стала DOROFEEVA.

Хто став 13-м фабрикантом і чим запам'яталося перше прайм-шоу, розповідає Styler.

Хто став 13-м фабрикантом

17 вересня відбулося перше прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок". 12 учасників уперше вийшли на велику сцену проєкту, показали підготовлені образи та виконали власні пісні.

Однією з головних інтриг вечора було оголошення 13-го фабриканта. Ним стала Вероніка Степаненко, яка виступає під псевдонімом POVIN. За неї проголосували 3975 глядачів.

Загалом під час голосування за учасників кастингу віддали 26 938 голосів.

Вероніка Степаненко стала 13-тою фабриканткою (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Скільки грошей передадуть Superhumans

Голосування мало не лише визначити нового учасника проєкту. Щоб підтвердити свій вибір, глядачі могли символічно підтримати фабрикантів гривнею.

У результаті SWEET.TV збільшить зібрану під час голосування суму вдесятеро. Загалом 269 380 гривень передадуть Superhumans Center.

Кошти спрямують, зокрема, на роботу відділення, де допомагають українцям із відновленням слуху.

Всі "фабриканти" (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

DOROFEEVA стала запрошеною суддею

Спеціальною гостею першого прайм-шоу стала DOROFEEVA. Вона приєдналася до постійної трійки суддів - Івана Клименка, Ірини Горової та Алана Бадоєва.

Артистка оцінювала перші виступи фабрикантів і окремо відзначила постановки шоу.

"Я щаслива, що в Україні такі свіжі класні постановки, дякую за це", - сказала DOROFEEVA.

Надя Дорофєєва (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Говорячи про сучасних артистів, співачка наголосила, що сьогодні недостатньо лише добре співати. На її думку, артисту потрібно вміти працювати з різними форматами, змінювати образи, танцювати, давати інтерв'ю та загалом бути багатогранним.

"Сучасна попартистка повинна вміти і танцювати, і співати, і змінювати образи, і давати інтерв'ю, а це все дуже складно. Але я в вас вірю, у вас все вдасться", - звернулася вона до учасників.

Журі "Фабрики зірок" (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

У фабрикантів уже вийшли власні пісні

Перший прайм-шоу стало також стартом нового музичного етапу проєкту. Кожен із фабрикантів уже представив сольну пісню.

Ведучі шоу Володимир Дантес та Даша Кубік (фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Релізи доступні на основних стримінгових платформах. Таким чином, слухачі можуть окремо познайомитися з музикою нових учасників і їхнім власним звучанням.

На сцені шоу також з'явився Олійник. Разом із Володимиром Дантесом він виконав пісню про ту саму дівчинку "Олю".

Де дивитися "Фабрику зірок"

Перший прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок" уже доступний для перегляду на SWEET.TV. Нові випуски виходитимуть щоп’ятниці.

Подивитися прем’єрний випуск також можна безкоштовно на YouTube.