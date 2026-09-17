Гороскоп для Дів, Риб і Близнюків: астролог Демур розповіла про завершення складного періоду

Після двох років невдач для чотирьох знаків Зодіаку починається період, який може принести довгоочікуване полегшення та нові можливості. Після непростого етапу зміни особливо відчують Близнюки, Діви, Стрільці та Риби.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, що саме може змінитися в їхньому житті.

Близнюки

Близнюки нарешті залишають позаду дворічний період емоційних переживань і розчарувань у коханні. Тепер у їхньому особистому житті відкривається новий етап, який може привести до серйозних і значно здоровіших стосунків.

Минулі травми поступово втрачатимуть владу над вами, а поруч може з'явитися людина, яка даруватиме саме ту турботу й повагу, на які ви давно чекали.

Діва

Останні два роки могли випробовувати Діву одразу на кількох фронтах - у коханні, кар'єрі та фінансах. Проте тепер ситуація поступово змінюється, а труднощі можуть нарешті поступитися місцем новим можливостям.

За астрологічним прогнозом, саме ті сфери життя, де раніше було найбільше проблем, можуть стати джерелом приємних результатів. Тож Дівам радять не опускати руки - схоже, період винагороди за терпіння вже близько.

Стрілець

Стрільці могли довго працювати на результат, але не отримувати ані бажаного визнання, ані фінансової віддачі. Тепер цей сценарій може змінитися: наполегливість нарешті почне приносити помітні результати.

Попереду - новий етап у кар'єрі, перспективні пропозиції та можливості покращити фінансове становище. Те, заради чого ви так довго працювали, може нарешті почати ставати реальністю.

Риби

Для Риб останні два роки стали часом важливих змін, розривів і непростих емоційних уроків. Ви навчилися краще розпізнавати токсичні зв'язки та більше не погоджуватися на стосунки, у яких немає взаємності.

Тепер особисте життя може приємно здивувати: у ньому здатна з'явитися людина, готова дарувати час, увагу, енергію та турботу. Головне - не закриватися від нових знайомств і дозволити собі знову повірити в кохання.