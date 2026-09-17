Зелені помідори можуть дозріти вдома: де тримати, чим накрити і коли вони почервоніють

Коли ночі стають холодними, помідори на грядці можуть уже не встигнути почервоніти . У такому випадку зелені плоди можна зняти та перенести в приміщення, де вони поступово дозріють. Але результат залежить від того, наскільки сформованими були помідори на момент збору.

Styler розповідає, як правильно дозарити зелені помідори вдома, де їх тримати та що зробити, щоб вони швидше почали червоніти.

Які зелені помідори варто забирати з грядки

Для дозарювання підходять здорові, повністю сформовані плоди, які вже досягли нормального для свого сорту розміру. Не варто залишати на дозарювання помідори з гниллю, тріщинами чи сильними пошкодженнями.

Якщо плід уже починає світлішати, а його зелений колір стає менш насиченим, він має більше шансів нормально дозріти після збору. University of Minnesota Extension зазначає, що повністю сформовані зелені помідори можуть успішно дозрівати в приміщенні, тоді як зовсім незрілі плоди часто не набувають хорошого смаку.

Забирати помідори варто до того, як їх пошкодить мороз. Низькі температури можуть негативно вплинути на подальше дозрівання плодів. Utah State University Extension також радить перед сильними заморозками знімати зрілі зелені або трохи рожеві помідори та переносити їх у приміщення.

Де тримати зелені помідори

Найпростіший варіант - розкласти їх в один шар у сухому приміщенні. Помідори не повинні лежати щільно один на одному, адже так легше вчасно помітити плід, який почав псуватися.

Для дозарювання не потрібне пряме сонячне світло. Значно важливіше, щоб у приміщенні було достатньо тепло. Світло не є необхідним для дозрівання - тепла кімнатна температура важливіша. Помідори радять розкладати в один шар так, щоб вони не торкалися один одного, і регулярно перевіряти в міру дозрівання.

Для швидшого дозрівання Utah State University Extension радить тримати зелені помідори при температурі близько 21°C. За температури близько 13°C процес дозрівання може затягнутися приблизно на місяць.

Чим накрити помідори, щоб вони швидше почервоніли

Один зі способів дозарювання - покласти зелені помідори в коробку та накрити папером. Такий метод допомагає утримувати вологу й водночас дає можливість зберігати плоди окремими шарами. Фахівці рекомендують саме такий варіант для зберігання зелених помідорів.

Під час дозрівання томати виробляють етилен - природний газ, який бере участь у процесі достигання. Коли плід переходить до стадії зміни кольору, він уже здатен продовжувати дозрівання після збору. Про роль етилену в цьому процесі окремо.

Тому для домашнього дозарювання не потрібно виставляти помідори на сонячне підвіконня. Краще створити стабільні умови й регулярно перевіряти плоди.

Через скільки днів помідори почервоніють

Точного терміну немає: швидкість дозрівання залежить від сорту, температури та стадії стиглості плода на момент збору.

Тому одні помідори можуть почати змінювати колір досить швидко, а іншим знадобиться більше часу. Щоб урожай дозрівав поступово, можна регулярно забирати вже почервонілі плоди, залишаючи зелені дозрівати далі.

Головне - не ставити зелені помідори в холодильник для дозарювання. Низька температура не допоможе їм нормально дозріти та може погіршити смак і текстуру плодів. Спеціалісти зауважують, що зрілі зелені томати нормально дозрівають у певному теплому температурному діапазоні, тоді як надто низькі температури заважають нормальному процесу.

Якщо ж частина помідорів залишилася зовсім маленькою, сильно пошкоджена або почала гнити, краще не чекати від них повноцінного дозрівання, а використати такі плоди іншим способом.