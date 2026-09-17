UA / RU
rbc.ua
Останні новини
08:28 Смачно
Замість звичайної шаурми: рецепт тако з яловичиною від Кацуріна
06:08 Гороскопи
Таро-гороскоп на 17 вересня: Скорпіонам варто мовчати, а Левам - діяти
20:05 Гороскопи
Фінансовий прорив у середині вересня: Рак, Лев і Козоріг отримають шанс розбагатіти
19:34 Люди
Женя Галич висловився про учасників The Hardkiss, які виїхали за кордон: "Як громадяни не подобаються"
18:33 Люди
Кузнєцова та Горбунов: українські зірки, які повернулися з РФ та відмовилися від кар'єри в Москві
17:51 Корисне
Парша на плодових деревах у вересні: як розпізнати і чим лікувати
17:01 Люди
Женя Галич розкрив деталі виходу з лав ЗСУ та розповів про стан здоров'я
16:33 Смачно
Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки"
15:58 Люди
Ольга Сумська розповіла про реакцію Євгена Паперного на її зраду (відео)
14:29 Люди
alyona alyona заявила про переїзд з Києва до Івано-Франківська через втому (відео)
Всі новини
Головна Смачно Замість звичайної шаурми: рецепт тако з яловичиною від Кацуріна
Смачно 17 вересня 2026 · 08:28
Add as a preferred source on Google

Замість звичайної шаурми: рецепт тако з яловичиною від Кацуріна

Хрусткий лаваш, соковитий яловичий фарш, розплавлена моцарела та свіже гуакамоле - усе це можна зібрати в одну ситну домашню страву
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Замість звичайної шаурми: рецепт тако з яловичиною від Кацуріна

Тако-шаурма з гуакамоле (фото: Styler)

Ресторатор Міша Кацурін покзав, як приготувати тако-шаурма з яловичиною. Це простий рецепт із лаваша, фаршу, моцарели та домашнього гуакамоле, який можна приготувати приблизно за 30 хвилин.

Детальніше про це, розповідає Styler з посиланням на рецепт з Instagram чоловіка Наді Дорофєєвої.

Тако з яловичиною за рецептом Кацуріна

Хрусткий лаваш із соковитим яловичим фаршем, розплавленою моцарелою та свіжим гуакамоле, може легко замінити звичайну шаурму. А ще страва підійде для обіду чи вечері з друзями.

Інгредієнти

  • 5 шт. - круглий лаваш
  • 200 г - яловичий фарш
  • 100 г - ріпчаста цибуля
  • 200 г - моцарела для піци
  • 2 шт. - паприка
  • 1 ч. л. - сухий гранульований часник
  • 10 г - томатна паста
  • 20 г - кетчуп
  • 30 г - оливкова олія
  • 30 мл - вода
  • 1 шт. - авокадо
  • 1 зубчик - часник
  • 10 г - кінза
  • 1 шт. - лимон
  • сіль і перець - за смаком.

Як приготувати тако-шаурму

Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на оливковій олії до золотистого кольору. Додайте яловичий фарш, розбийте грудочки лопаткою та смажте ще кілька хвилин.

Потім додайте паприку, сухий часник, томатну пасту, кетчуп, сіль і перець. Перемішайте, обсмажте близько хвилини та влийте воду. Зменште вогонь і доведіть фарш до готовності.

На лаваш викладіть натерту моцарелу, готовий фарш і ще трохи сиру. Загорніть у щільний рулет.

Обсмажте рулети на тій самій пательні, де готувався фарш, до золотистої скоринки з усіх боків.

Для гуакамоле розімніть авокадо виделкою. Додайте дрібно нарізану кінзу, натертий часник, сіль, перець і лимонний сік за смаком. Перемішайте.

Подавайте гарячу тако-шаурму разом із гуакамоле.

Вас також може зацікавити, як приготувати раціон на 2 дні на одному деко.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Фінансовий прорив у середині вересня: Рак, Лев і Козоріг отримають шанс розбагатіти Гороскопи Фінансовий прорив у середині вересня: Рак, Лев і Козоріг отримають шанс розбагатіти
Женя Галич висловився про учасників The Hardkiss, які виїхали за кордон: "Як громадяни не подобаються"
Женя Галич висловився про учасників The Hardkiss, які виїхали за кордон: "Як громадяни не подобаються" Люди
Парша на плодових деревах у вересні: як розпізнати і чим лікувати
Парша на плодових деревах у вересні: як розпізнати і чим лікувати Корисне
Більше цікавого
Кузнєцова та Горбунов: українські зірки, які повернулися з РФ та відмовилися від кар'єри в Москві Кузнєцова та Горбунов: українські зірки, які повернулися з РФ та відмовилися від кар'єри в Москві Катерина Собкова · 16 вересня 2026, 18:33
Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки" Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки" Наталя Крижанівська · 16 вересня 2026, 16:33
Женя Галич розкрив деталі виходу з лав ЗСУ та розповів про стан здоров'я Женя Галич розкрив деталі виходу з лав ЗСУ та розповів про стан здоров'я Наталя Крижанівська · 16 вересня 2026, 17:01
Таро-гороскоп на 17 вересня: Скорпіонам варто мовчати, а Левам - діяти Таро-гороскоп на 17 вересня: Скорпіонам варто мовчати, а Левам - діяти Катерина Собкова · 17 вересня 2026, 06:08