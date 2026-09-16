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Смачно 16 вересня 2026 · 16:33
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Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки"

Багато яблук, мінімум тіста і десерт, який легко приготувати навіть для найменших
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки"

Легкий пиріг із тонкими скибочками яблук (фото: Styler)

Яблучний пиріг не обов'язково має бути "важким" і дуже солодким. Цей варіант готується з великої кількості яблук, невеликої кількості борошна та зовсім без складних маніпуляцій - достатньо тонко нарізати фрукти, змішати всі компоненти й відправити форму в духовку.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Смачно та просто" у Facebook ділиться простим рецептом яблучного пирога, для якого потрібно всього кілька доступних інгредієнтів.

Спосіб приготування

Для цього десерту важливо нарізати яблука дуже тонко - приблизно скибочками завтовшки 1-2 мм. Так вони добре пропечуться та стануть частиною ніжної фруктової начинки.

Інгредієнти:

  • яблука - 1,2 кг неочищених,
  • яйця - 2 шт.,
  • молоко - 100 мл.,
  • цукор - 50-60 г (за бажанням, можна не додавати),
  • вершкове масло - 20 г.,
  • борошно - 110 г.,
  • розпушувач - 10 г.,
  • цедра 1 лимона,
  • лимонний сік - 1 ст. л..

Покрокове приготування

Духовку розігрійте до 190 градусів.

Яблука натріть або наріжте дуже тонкими скибочками.

В окремій мисці змішайте яйця, молоко, цукор, розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач, лимонну цедру та сік.

Додайте яблука до тіста й перемішайте. За бажанням частину яблук можна замінити грушею або гарбузом.

Форму застеліть пергаментом. Яблука можна викладати шарами або одразу змішати з тістом і перекласти у форму.

Випікайте приблизно 45-50 хвилин, поки пиріг не буде готовий.

Головний нюанс цього рецепта - не поспішати діставати десерт із форми. Після духовки йому потрібно повністю охолонути, адже гарячий пиріг може втратити форму. Для кращої стабілізації його можна додатково поставити в холодильник на кілька годин.

Смачного!

Раніше ми розповідали про те, як приготувати смачну сирну запіканку з рум'яною скоринкою та мигдальними пластівцями.

Теги: Рецепти Пиріг Яблука
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