Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки"

Яблучний пиріг не обов'язково має бути "важким" і дуже солодким. Цей варіант готується з великої кількості яблук, невеликої кількості борошна та зовсім без складних маніпуляцій - достатньо тонко нарізати фрукти, змішати всі компоненти й відправити форму в духовку.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Смачно та просто" у Facebook ділиться простим рецептом яблучного пирога, для якого потрібно всього кілька доступних інгредієнтів.

Спосіб приготування

Для цього десерту важливо нарізати яблука дуже тонко - приблизно скибочками завтовшки 1-2 мм. Так вони добре пропечуться та стануть частиною ніжної фруктової начинки.

Інгредієнти:

яблука - 1,2 кг неочищених,

яйця - 2 шт.,

молоко - 100 мл.,

цукор - 50-60 г (за бажанням, можна не додавати),

вершкове масло - 20 г.,

борошно - 110 г.,

розпушувач - 10 г.,

цедра 1 лимона,

лимонний сік - 1 ст. л..

Покрокове приготування

Духовку розігрійте до 190 градусів.

Яблука натріть або наріжте дуже тонкими скибочками.

В окремій мисці змішайте яйця, молоко, цукор, розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач, лимонну цедру та сік.

Додайте яблука до тіста й перемішайте. За бажанням частину яблук можна замінити грушею або гарбузом.

Форму застеліть пергаментом. Яблука можна викладати шарами або одразу змішати з тістом і перекласти у форму.

Випікайте приблизно 45-50 хвилин, поки пиріг не буде готовий.

Головний нюанс цього рецепта - не поспішати діставати десерт із форми. Після духовки йому потрібно повністю охолонути, адже гарячий пиріг може втратити форму. Для кращої стабілізації його можна додатково поставити в холодильник на кілька годин.

Смачного!