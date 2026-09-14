Шоколадно-сирна запіканка, яка пропечеться в аерогрилі: простий рецепт від Олени Мандзюк

Сирну запіканку не обов’язково готувати в духовці - блогерка Олена Мандзюк радить спробувати аерогриль. За її рецептом десерт випікається дуже швидко, а зверху утворюється рум’яна скоринка з мигдальними пластівцями.

Styler з посиланням на відео, яким Мандзюк поділилася на своїй сторінці в Instagram, розповідає, як приготувати страву, яку особливо полюбляють діти.

Сирна запіканка з шоколадом: що знадобиться

Основа десерту складається лише з кількох доступних продуктів.

Інгредієнти:

700 г кисломолочного сиру

2 яйця

2 ст. л. манки

цукор - за смаком

шоколадні краплі або плитка темного шоколаду

мигдалеві пластівці.

Олена Мандзюк зазначає, що це одна з улюблених страв її дітей. Для неї ж цей рецепт особливо зручний тим, що запіканка готується максимально просто та швидко.

Як приготувати ніжну сирну запіканку

Спочатку підготуйте кисломолочний сир. Якщо він занадто вологий, зайву рідину краще злити, адже від консистенції сиру залежатиме текстура готової запіканки.

У мисці з'єднайте 700 г кисломолочного сиру, два яйця та дві столові ложки манки. Додайте цукор за смаком і добре перемішайте масу до однорідності. Не обов'язково використовувати міксер - для цього рецепта достатньо ретельно перемішати все ложкою або лопаткою.

Далі додайте шоколад. Можна взяти готові шоколадні краплі або просто порізати на невеликі шматочки плитку темного шоколаду. Розподіліть їх по сирній масі, щоб шоколад траплявся в кожному шматочку запіканки.

Підготуйте форму для запікання та викладіть у неї сирну масу. Розрівняйте поверхню, після чого щедро посипте її мигдалевими пластівцями.

Саме цей інгредієнт, за словами блогерки, робить десерт особливо апетитним. Під час запікання мигдальні пластівці підрум'янюються, стають хрусткими та утворюють приємний контраст із ніжною сирною серединкою.

Скільки запікати сирну запіканку

Олена Мандзюк готує запіканку в аерогрилі приблизно 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Якщо використовуєте духовку, часу може знадобитися трохи більше - приблизно 50-60 хвилин.

Після запікання дайте десерту трохи охолонути. Так запіканку буде легше нарізати, а її текстура стане більш стабільною.

Маленький секрет від Олени Мандзюк

Головна особливість цього рецепта - поєднання ніжної сирної основи, шматочків шоколаду та хрусткого мигдалю. При цьому рецепт легко адаптувати під власний смак: можна зробити запіканку солодшою або, навпаки, додати менше цукру, якщо шоколаду достатньо.

Мигдальні пластівці блогерка радить не ігнорувати. Саме вони підсмажуються під час приготування та стають хрусткими. За словами Олени, це настільки смачно, що саме ці шматочки вона з'їдає із запіканки першими.

Такий десерт підійде і для сімейного сніданку, і для швидкого перекусу, і до чаю. А головна його перевага - не потрібно годинами стояти на кухні: змішали всі інгредієнти, додали шоколад і мигдаль - і відправили запікатися.