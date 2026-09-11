Лінива ачма з лаваша: простий рецепт сирної запіканки без зайвого клопоту

Якщо хочеться ситної сирної випічки , але немає часу довго працювати з тістом, цей варіант точно варто спробувати. Лаваш, сулугуні та кисломолочний сир перетворюються на ніжну запіканку з рум'яною скоринкою.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Кулінарія Симончук" у Facebook ділиться простим рецептом, для якого знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів.

Що потрібно для ачми

Для приготування знадобиться кругла форма діаметром 21-22 см.

Інгредієнти:

лаваш - 350 г,

сир сулугуні - 300 г,

кисломолочний сир - 350 г,

яйця - 4 шт.,

молоко - 300 мл.

Як приготувати

Спочатку натріть сулугуні та змішайте його з кисломолочним сиром. Окремо збийте яйця з молоком до однорідної суміші.

Лаваш наріжте або порвіть на шматочки. Викладайте його у форму, чергуючи з сирною начинкою, а потім рівномірно залийте яєчно-молочною сумішшю.

Випікайте ачму в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин, до появи рум’яної скоринки та повної готовності.

Точний процес приготування авторка показала у відео.

Готовій ачмі варто дати кілька хвилин постояти після духовки - так її буде зручніше нарізати на порції.

Смачного!