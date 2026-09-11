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Смачно 11 вересня 2026 · 09:45
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Грибний паштет, який не схожий на звичайний: секрет у маринованому огірку

Незвичайне поєднання, яке робить звичайні гриби набагато цікавішими
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Грибний паштет, який не схожий на звичайний: секрет у маринованому огірку

Смачний паштет із білих грибів (фото: Styler)

З білих грибів можна приготувати не лише звичну підливу чи начинку. Якщо додати до них кілька несподіваних інгредієнтів, вийде ніжний, ароматний паштет із кремовою текстурою та приємними хрумкими шматочками.

Styler з посиланням на відео фудблогерки Ілони Шевчук в Instagram ділиться простим рецептом грибного паштету, який добре смакує на свіжому хлібі, грінках або як закуска.

Що потрібно підготувати з продуктів

Для приготування грибного паштету вам знадобляться:

  • 250 г білих грибів,
  • 1 невелика цибулина,
  • 1 середній маринований огірок,
  • 20 г волоських горіхів,
  • 1 плавлений сирок,
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці,
  • ½-1 зубчик часнику,
  • 1-2 ч. л. огіркового розсолу - за необхідності
  • чорний мелений перець,
  • сіль - обережно, оскільки огірок і сирок уже солоні,
  • приблизно 1 ч. л. олії для обсмажування

Секрет смаку тут не лише в самому поєднанні продуктів, а й у тому, як підготувати гриби.

Як приготувати паштет

Цибулю дрібно наріжте та злегка обсмажте на олії. Додайте нарізані білі гриби й готуйте на достатньо сильному вогні, доки зайва волога не випарується, а гриби не почнуть добре підрум’янюватися. Саме це допоможе отримати насичений грибний смак, а не текстуру варених грибів.

Волоські горіхи окремо підсушіть на сухій пательні приблизно 2–3 хвилини. Після цього вони стануть ароматнішими.

У чашу блендера перекладіть теплі гриби з цибулею, горіхи, плавлений сирок, гірчицю та часник. Перебийте все до кремової консистенції.

А ось маринований огірок додайте вже наприкінці разом із 1 ч. л. розсолу. Зробіть лише кілька коротких імпульсів блендером. Огірок не варто повністю перетворювати на пюре - невеликі хрумкі шматочки зроблять паштет цікавішим за текстурою.

Спробуйте готову закуску та додайте чорний перець. За потреби влийте ще трохи огіркового розсолу. Із сіллю будьте обережні - її може бути достатньо у плавленому сирку та маринованому огірку.

Готовий паштет можна одразу подавати з хлібом, грінками або свіжими овочами.

Смачного!

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Теги: Рецепти
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