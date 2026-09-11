Грибний паштет, який не схожий на звичайний: секрет у маринованому огірку

З білих грибів можна приготувати не лише звичну підливу чи начинку. Якщо додати до них кілька несподіваних інгредієнтів, вийде ніжний, ароматний паштет із кремовою текстурою та приємними хрумкими шматочками.
Styler з посиланням на відео фудблогерки Ілони Шевчук в Instagram ділиться простим рецептом грибного паштету, який добре смакує на свіжому хлібі, грінках або як закуска.
Що потрібно підготувати з продуктів
Для приготування грибного паштету вам знадобляться:
- 250 г білих грибів,
- 1 невелика цибулина,
- 1 середній маринований огірок,
- 20 г волоських горіхів,
- 1 плавлений сирок,
- 1 ч. л. діжонської гірчиці,
- ½-1 зубчик часнику,
- 1-2 ч. л. огіркового розсолу - за необхідності
- чорний мелений перець,
- сіль - обережно, оскільки огірок і сирок уже солоні,
- приблизно 1 ч. л. олії для обсмажування
Секрет смаку тут не лише в самому поєднанні продуктів, а й у тому, як підготувати гриби.
Як приготувати паштет
Цибулю дрібно наріжте та злегка обсмажте на олії. Додайте нарізані білі гриби й готуйте на достатньо сильному вогні, доки зайва волога не випарується, а гриби не почнуть добре підрум’янюватися. Саме це допоможе отримати насичений грибний смак, а не текстуру варених грибів.
Волоські горіхи окремо підсушіть на сухій пательні приблизно 2–3 хвилини. Після цього вони стануть ароматнішими.
У чашу блендера перекладіть теплі гриби з цибулею, горіхи, плавлений сирок, гірчицю та часник. Перебийте все до кремової консистенції.
А ось маринований огірок додайте вже наприкінці разом із 1 ч. л. розсолу. Зробіть лише кілька коротких імпульсів блендером. Огірок не варто повністю перетворювати на пюре - невеликі хрумкі шматочки зроблять паштет цікавішим за текстурою.
Спробуйте готову закуску та додайте чорний перець. За потреби влийте ще трохи огіркового розсолу. Із сіллю будьте обережні - її може бути достатньо у плавленому сирку та маринованому огірку.
Готовий паштет можна одразу подавати з хлібом, грінками або свіжими овочами.
Смачного!
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