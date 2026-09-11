Грибной паштет с секретом: один ингредиент меняет весь вкус

Из белых грибов можно приготовить не только привычную подливку или начинку. Если добавить к ним несколько неожиданных ингредиентов , получится нежный, ароматный паштет с кремовой текстурой и приятными хрустящими кусочками.
Styler со ссылкой на видео фудблогерки Илоны Шевчук в Instagram делится простым рецептом грибного паштета, который хорошо подходит на свежем хлебе, гренках или в качестве закуски.
Что нужно подготовить из продуктов
Для приготовления грибного паштета вам понадобятся:
- 250 г белых грибов,
- 1 небольшая луковица,
- 1 средний маринованный огурец,
- 20 г грецких орехов,
- 1 плавленый сырок,
- 1 ч. л. дижонской горчицы,
- ½-1 зубчик чеснока,
- 1-2 ч. л. огуречного рассола - при необходимости
- черный молотый перец,
- соль - осторожно, поскольку огурец и творожок уже соленые,
- примерно 1 ч. л. масла для обжаривания
Секрет вкуса здесь не только в сочетании продуктов, но и в том, как подготовить грибы.
Как приготовить паштет
Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанные белые грибы и готовьте на сильном огне, пока лишняя влага не испарится, а грибы не начнут хорошо подрумяниваться. Это поможет получить насыщенный грибной вкус, а не текстуру вареных грибов.
Грецкие орехи отдельно подсушите на сухой сковороде примерно 2-3 минуты. После этого они станут более ароматными.
В чашу блендера переложите теплые грибы с луком, орехи, плавленый сырок, горчицу и чеснок. Перебейте все до кремовой смеси.
А вот маринованный огурец добавьте уже в конце вместе с 1 ч. л. рассола. Сделайте всего несколько коротких импульсов блендером. Огурец не стоит полностью превращать в пюре - небольшие хрустящие кусочки сделают паштет интереснее текстуры.
Попробуйте готовую закуску и добавьте черный перец. При необходимости влейте еще немного огуречного рассола. С солью будьте осторожны - ее может быть достаточно в плавленном сырке и маринованном огурце.
Готовый паштет можно сразу подавать с хлебом, гренками или свежими овощами.
Приятного аппетита!
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