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Главная Вкусно Грибной паштет с секретом: один ингредиент меняет весь вкус
Вкусно 11 сентября 2026 · 09:45
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Грибной паштет с секретом: один ингредиент меняет весь вкус

Необычное сочетание, которое делает обычные грибы гораздо интереснее
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Грибной паштет с секретом: один ингредиент меняет весь вкус

Вкусный паштет из белых грибов (фото: Styler)

Из белых грибов можно приготовить не только привычную подливку или начинку. Если добавить к ним несколько неожиданных ингредиентов , получится нежный, ароматный паштет с кремовой текстурой и приятными хрустящими кусочками.

Styler со ссылкой на видео фудблогерки Илоны Шевчук в Instagram делится простым рецептом грибного паштета, который хорошо подходит на свежем хлебе, гренках или в качестве закуски.

Что нужно подготовить из продуктов

Для приготовления грибного паштета вам понадобятся:

  • 250 г белых грибов,
  • 1 небольшая луковица,
  • 1 средний маринованный огурец,
  • 20 г грецких орехов,
  • 1 плавленый сырок,
  • 1 ч. л. дижонской горчицы,
  • ½-1 зубчик чеснока,
  • 1-2 ч. л. огуречного рассола - при необходимости
  • черный молотый перец,
  • соль - осторожно, поскольку огурец и творожок уже соленые,
  • примерно 1 ч. л. масла для обжаривания

Секрет вкуса здесь не только в сочетании продуктов, но и в том, как подготовить грибы.

Как приготовить паштет

Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанные белые грибы и готовьте на сильном огне, пока лишняя влага не испарится, а грибы не начнут хорошо подрумяниваться. Это поможет получить насыщенный грибной вкус, а не текстуру вареных грибов.

Грецкие орехи отдельно подсушите на сухой сковороде примерно 2-3 минуты. После этого они станут более ароматными.

В чашу блендера переложите теплые грибы с луком, орехи, плавленый сырок, горчицу и чеснок. Перебейте все до кремовой смеси.

А вот маринованный огурец добавьте уже в конце вместе с 1 ч. л. рассола. Сделайте всего несколько коротких импульсов блендером. Огурец не стоит полностью превращать в пюре - небольшие хрустящие кусочки сделают паштет интереснее текстуры.

Попробуйте готовую закуску и добавьте черный перец. При необходимости влейте еще немного огуречного рассола. С солью будьте осторожны - ее может быть достаточно в плавленном сырке и маринованном огурце.

Готовый паштет можно сразу подавать с хлебом, гренками или свежими овощами.

Приятного аппетита!

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Теги: Рецепты
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