UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:07 Люди
"Поздно": Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружием
14:38 Люди
"Подбросим работы": Залужный потролил русскоязычных хейтеров
14:34 Полезное
Морковь в сентябре еще мелкая: правильный полив и прореживание помогут корнеплодам подрасти
13:17 Люди
Квиткова, Дорофеева и Мищеряков: названы судьи и ведущие нового сезона "Танцюють всі"
12:25 Гороскопы
Рак, Рыбы и Весы тяжелее всего переносят одиночество: рейтинг всех знаков Зодиака
11:37 Тренды
Эти модные осенние цвета могут испортить образ: стилистка показала, чем их заменить
10:37 Люди
Каменских после откровений об украинском языке внесли в базу "Миротворец"
10:03 Вкусно
Медовик, который можно готовить заранее: 12 тонких коржей и 3 крема на выбор
09:19 Полезное
9 вещей, которые наши предки никогда не делали с хлебом: важные запреты
08:37 Люди
Едете в Египет с детьми и без мужа? Что советуют туристки для отдыха без лишних проблем
Все новости
Главная Люди "Поздно": Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружием
Люди 10 сентября 2026 · 15:07
Add as a preferred source on Google

"Поздно": Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружием

Певец не стал ничего объяснять, а впоследствии убрал фото, оставив еще больше вопросов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
"Поздно": Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружием

Вадим Олейник (коллаж: Styler)

Украинский певец Вадим Олейник заинтриговал кадрами в военной форме с оружием и в окопе. Артист не объяснил их, а затем удалил фото, оставив подписчикам немало вопросов.

Styler разбирался, что известно о загадочных кадрах и действительно ли они могут свидетельствовать о службе певца.

Олейник показался в военной форме

Вадим Олейник неожиданно обнародовал в Instagram Stories и Threads несколько фотографий, на которых появился в военной форме. На одном из снимков певец держит оружие в руках, а на другом находится в окопе.

&quot;Поздно&quot;: Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружиемВадим Олейник (скриншот)

Артист не стал сопровождать кадры развернутым пояснением. К одной из публикаций он добавил вопрос: "Что вы можете мне предложить?".

&quot;Поздно&quot;: Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружиемОлейник в военной форме (скриншоты)

Такие фотографии быстро привлекли внимание пользователей сети. У подписчиков возникло предположение, что Олейник мог таким образом намекнуть на мобилизацию или присоединение к украинским защитникам.

&quot;Поздно&quot;: Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружиемВадим Олейник показал фото из окопа (скриншот)

Что ответил певец на вопрос о мобилизации

В комментариях подписчики начали обсуждать возможную службу артиста. Один из пользователей предложил ему мобилизоваться в "классное подразделение".

На это Олейник ответил только одним словом: "Поздно". Именно эта короткая реплика еще больше подогрела интерес к ситуации, однако не дала четкого ответа относительно того, действительно ли певец уже служит.

&quot;Поздно&quot;: Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружиемСкриншот ответа Олейника

Другая пользовательница спросила артиста, находится ли он в том же подразделении, что и MELOVIN и Виталий Козловский. Олейник ответил: "Нет".

&quot;Поздно&quot;: Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружиемСкриншот ответа Олейника

В то же время певец не уточнил, где сделаны фотографии и при каких обстоятельствах он оказался в военной форме. Вскоре после публикации кадры исчезли с его страниц в Instagram и Threads.

Несмотря на это, пользователи уже успели распространить фотографии в сети, поэтому продолжают обсуждаться даже после удаления оригинальных публикаций.

Пока нет официального подтверждения того, что Олейник был мобилизован или вступил в конкретное военное подразделение. Сам артист ситуацию дополнительно не комментировал, поэтому делать однозначные выводы только по обнародованным кадрам пока рано.

&quot;Поздно&quot;: Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружиемВадим Олейник мобилизовался или нет (скриншот)

Кто такой Вадим Олейник

Вадим Олейник - украинский певец, ведущий, спортсмен и инфлюэнсер. Родился 19 марта 1988 года в селе Нелиповцы Черновицкой области.

Широкую популярность артист получил после участия во втором сезоне украинской "Фабрики звезд". В 2008 году Олийнык вместе с Владимиром Дантесом стал победителем музыкального талант-шоу, продюсером которого была Наталья Могилевская.

После этого артисты выступали в составе группы "ДиО.фильмы". Дуэт также принимал участие в телевизионных проектах и экстремальных шоу, в частности "Жестоких играх" и "Большой гонке".

В 2015 году Олийнык покинул "ДиО.фильмы" и начал сольную карьеру под именем Oleynik. В этом году он стал номинантом музыкальной премии M1 Music Awards в категории "Прорыв года".

Помимо музыки артист развивает собственные медийные проекты. В 2024 году он стал автором и ведущим YouTube-проекту "Чего хотят мужчины", а в 2025 году запустил "Чего хотят женщины".

В 2026 году Олейник основал еще один YouTube-проект - "Трое в стенке", посвященный футболу.

Раньше мы писали, готов ли Потап взять оружие и пойти на фронт.

Теги: Новости шоу-бизнеса Вооруженные силы Украины Звезды шоу-бизнеса Певцы
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП 9 вещей, которые наши предки никогда не делали с хлебом: важные запреты Полезное 9 вещей, которые наши предки никогда не делали с хлебом: важные запреты
Китайский гороскоп с 9 сентября: прогноз для Собак, Кроликов, Коней и Тигров
Китайский гороскоп с 9 сентября: прогноз для Собак, Кроликов, Коней и Тигров Гороскопы
Едете в Египет с детьми и без мужа? Что советуют туристки для отдыха без лишних проблем
Едете в Египет с детьми и без мужа? Что советуют туристки для отдыха без лишних проблем Люди
Больше интересного
Никогда не догадаетесь, что они чувствуют: эти знаки Зодиака скрывают свои эмоции Никогда не догадаетесь, что они чувствуют: эти знаки Зодиака скрывают свои эмоции Катерина Собкова · 09 сентября 2026, 12:05
Среди этих "838" спряталось одно хитрое число: попытайтесь найти его за 30 секунд Среди этих "838" спряталось одно хитрое число: попытайтесь найти его за 30 секунд Наталия Крижановская · 08 сентября 2026, 19:03
Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом Наталия Крижановская · 09 сентября 2026, 09:53
"Подбросим работы": Залужный потролил русскоязычных хейтеров "Подбросим работы": Залужный потролил русскоязычных хейтеров Анна Шиканова · 10 сентября 2026, 14:38