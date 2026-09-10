"Поздно": Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружием

Украинский певец Вадим Олейник заинтриговал кадрами в военной форме с оружием и в окопе. Артист не объяснил их, а затем удалил фото, оставив подписчикам немало вопросов.

Styler разбирался, что известно о загадочных кадрах и действительно ли они могут свидетельствовать о службе певца.

Олейник показался в военной форме

Вадим Олейник неожиданно обнародовал в Instagram Stories и Threads несколько фотографий, на которых появился в военной форме. На одном из снимков певец держит оружие в руках, а на другом находится в окопе.

Вадим Олейник (скриншот)

Артист не стал сопровождать кадры развернутым пояснением. К одной из публикаций он добавил вопрос: "Что вы можете мне предложить?".

Олейник в военной форме (скриншоты)

Такие фотографии быстро привлекли внимание пользователей сети. У подписчиков возникло предположение, что Олейник мог таким образом намекнуть на мобилизацию или присоединение к украинским защитникам.

Вадим Олейник показал фото из окопа (скриншот)

Что ответил певец на вопрос о мобилизации

В комментариях подписчики начали обсуждать возможную службу артиста. Один из пользователей предложил ему мобилизоваться в "классное подразделение".

На это Олейник ответил только одним словом: "Поздно". Именно эта короткая реплика еще больше подогрела интерес к ситуации, однако не дала четкого ответа относительно того, действительно ли певец уже служит.

Скриншот ответа Олейника

Другая пользовательница спросила артиста, находится ли он в том же подразделении, что и MELOVIN и Виталий Козловский. Олейник ответил: "Нет".

Скриншот ответа Олейника

В то же время певец не уточнил, где сделаны фотографии и при каких обстоятельствах он оказался в военной форме. Вскоре после публикации кадры исчезли с его страниц в Instagram и Threads.

Несмотря на это, пользователи уже успели распространить фотографии в сети, поэтому продолжают обсуждаться даже после удаления оригинальных публикаций.

Пока нет официального подтверждения того, что Олейник был мобилизован или вступил в конкретное военное подразделение. Сам артист ситуацию дополнительно не комментировал, поэтому делать однозначные выводы только по обнародованным кадрам пока рано.

Вадим Олейник мобилизовался или нет (скриншот)

Кто такой Вадим Олейник

Вадим Олейник - украинский певец, ведущий, спортсмен и инфлюэнсер. Родился 19 марта 1988 года в селе Нелиповцы Черновицкой области.

Широкую популярность артист получил после участия во втором сезоне украинской "Фабрики звезд". В 2008 году Олийнык вместе с Владимиром Дантесом стал победителем музыкального талант-шоу, продюсером которого была Наталья Могилевская.

После этого артисты выступали в составе группы "ДиО.фильмы". Дуэт также принимал участие в телевизионных проектах и экстремальных шоу, в частности "Жестоких играх" и "Большой гонке".

В 2015 году Олийнык покинул "ДиО.фильмы" и начал сольную карьеру под именем Oleynik. В этом году он стал номинантом музыкальной премии M1 Music Awards в категории "Прорыв года".

Помимо музыки артист развивает собственные медийные проекты. В 2024 году он стал автором и ведущим YouTube-проекту "Чего хотят мужчины", а в 2025 году запустил "Чего хотят женщины".

В 2026 году Олейник основал еще один YouTube-проект - "Трое в стенке", посвященный футболу.