Эти модные осенние цвета могут испортить образ: стилистка показала, чем их заменить

Новый тренч цвета карамели или свитер теплого рыжего оттенка могут прекрасно смотреться на вешалке, но совсем иначе - на человеке. Особенно если цвет одежды не гармонирует с естественным подтоном кожи.

Styler со ссылкой на советы стилистки Елены Шевченко из сообщения в Instagram рассказывает, на какие популярные оттенки стоит обратить внимание этой осенью и какие альтернативы помогут сделать образ более свежим.

Не все "осенние" цвета одинаково удачны

По словам стилистки, цвет одежды у лица важен не только с точки зрения моды. Он оказывает влияние на то, как визуально воспринимается тон кожи.

Специалист советует обращать внимание на температуру оттенка и не покупать вещь только потому, что она особенно популярна.

Терракотовый

Теплый терракотовый может неудачно сочетаться с холодным подтоном кожи и делать лицо визуально более тусклым.

В качестве альтернативы стилистка советует попробовать винный или ягодный оттенок. Они также хорошо вписываются в осеннюю палитру, но могут выглядеть более отчетливо у более холодного тона кожи.

Болотный хаки

Еще один популярный осенний цвет - болотный хаки. По словам Шевченко, он может визуально придавать лицу усталый вид.

Вместо него можно выбрать глубокий хвойный - насыщенный зеленый оттенок, который стилистка предлагает в качестве альтернативы.

Рыжая карамель

Карамельные и рыжеватые оттенки традиционно становятся особенно популярны осенью. Однако если теплый цвет делает лицо визуально уставшим, следует поискать другой вариант.

Шевченко советует обратить внимание на холодный тауп или нейтральный кемел. Такие оттенки помогут сохранить сдержанную и дорогую с виду осеннюю палитру без лишней теплоты у лица.

Стилистка отмечает: не обязательно полностью отказываться от модных цветов. Если оттенок вам не подходит, его можно оставить в нижней части образа, а у лица использовать тот, который лучше гармонирует с внешностью.

Поэтому перед покупкой очередного "осеннего" свитера или тренча стоит посмотреть не только на тренды, но и на то, как именно этот цвет изменяет ваше лицо.