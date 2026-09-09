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Главная Люди "Не принимаю твои извинения": Денисенко ответила, за что обижена на Фединчика
Люди 09 сентября 2026 · 18:17
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"Не принимаю твои извинения": Денисенко ответила, за что обижена на Фединчика

После разрыва актриса получала от бывшего мужа оскорбительные сообщения и публичные обвинения, но его извинений в частных сообщениях оказалось недостаточно
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
"Не принимаю твои извинения": Денисенко ответила, за что обижена на Фединчика

Наталка Денисенко высказалась о бывшем (коллаж: Styler)

Наталка Денисенко откровенно рассказала об оскорблении бывшего мужа Андрея Фединчика. Актриса объяснила, почему не приняла его извинения и какое условие считает важным для себя.

Styler рассказывает, почему Наталка Денисенко не простила мужчину и как они сейчас общаются со ссылкой на ее интервью для Славы Демина.

Почему Денисенко до сих пор обижена на Фединчика

Денисенко призналась, что после развода с Фединчиком у нее осталась сильная обида. Причиной стали его публичные комментарии в соцсетях, в которых он, по словам актрисы, писал обидные вещи и обвинял ее в том, что не соответствовало действительности.

Денисенко отметила, что тогда Фединчик находился в нетрезвом состоянии. Позже, когда был трезв, он извинялся перед ней в личных сообщениях. Однако актриса эти извинения не приняла.

"У меня самая большая обида, потому что я до сих пор не дождалась его публичных извинений, когда он публично меня обижал", - делится артистка.

По словам Денисенко, для нее принципиально важно, что образы были публичными, а извинения - личными. Именно поэтому она ожидала бывшего мужа публичного признания своей ошибки.

"Я ему сказала, что не принимаю твои извинения, потому что обижал ты меня публично, то публично и извиняйся", - сказала звезда.

Актриса также подчеркнула, что особенно болезненным для нее было то, что сказанное Фединчиком, по ее словам, не соответствовало действительности.

Как Денисенко сейчас общается с Фединчиком

Несмотря на сложное прошлое, сейчас бывшие супруги постепенно лучше общаются. Денисенко пытается минимизировать личное общение с Фединчиком, но они продолжают контактировать из-за общего сына Андрея

"Я не хочу эту тему рассусоливать, но так у меня есть обида. Сейчас мы уже лучше общаемся. Сейчас Андрей хороший папа и делает все что может", - отмечает актриса.

По ее словам, он хорошо выполняет родительские обязанности и делает все возможное для сына. Так что их коммуникация сейчас касается вопросов воспитания ребенка.

Что Фединчик писал о Денисенке

Напомним, осенью прошлого года под сообщениями Наталки в Instagram появились комментарии от ее бывшего. Тогда Фединчик прямо говорил, что думает об актрисе и ее новом избраннике.

"Оооо!!! Юрка подарил!!! Когда я был не рядом... Вам все вернется... Юрка Савранский... Он кстати под спідницю тебе залезал, когда я вынужден был далеко... Горите в аду", - говорилось в его комментариях.

Впоследствии они скрылись. Вероятно, их удалила Наталья или сам Андрей.

Сама Денисенко реагировала на вопрос об оскорбительных комментариях от Фединчика сдержанно.

"Это все очень больно. И я понимаю его как человека, его иногда накрывающего, ему тоже тяжело. И мне тяжело от этого", - признавалась артистка.

К слову, ранее Styler рассказывал, получает ли Денисенко алименты после развода с Фединчиком.

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