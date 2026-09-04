Звезда "Пари на мільйон" разводится со вторым мужем: "Ни о чем не жалею"

Украинская блогерша и участница реалити-шоу "Пара на мільйон" Настя Скальницкая сообщила о разводе со своим вторым мужем Богданом Скальницким.
Об этом Styler узнал из поста, опубликованного на ее странице в Instagram.
"Мы развелись"
Настя не стала рассказывать о подробностях причин разрыва, однако откровенно поделилась своими чувствами. Блогерша отметила, что благодарна мужу за общие годы и опыт, который они получили в отношениях.
По словам Скальницкой, несмотря на развод, Богдан остается для нее близким человеком и отцом их общего сына. Свое заявление она сопровождала эмоциональными словами об их отношениях.
"Мы развелись. Я очень благодарна тебе за все, и точно ни о чем не жалею. Помимо самого прекрасного сына мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения" - говорится в тексте публикации.
"Ты остаешься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком", - написала она.
Отдельно Настя отметила, что сейчас они могут общаться без обид и взаимных претензий. Настя поблагодарила бывшего мужчину за взрослое отношение к ситуации и призналась, что, возможно, в свое время их брак можно было спасти.
Однако теперь, по ее словам, решение окончательно.
"Отдельно спасибо что сейчас, мы ведем себя как уважающие друг друга взрослые люди, у которых нет образ а только понимания. Возможно, в какой-то момент все можно было изменить, но сейчас это конец", - резюмировала она.
Что известно о паре
Настя Скальницкая и Богдан Скальницкий поженились в сентябре 2023 года. Для блоггерши это был второй брак.
В июле 2024 года супруги стали родителями сына Михаила. Именно общего ребенка Настя назвала одним из самых ценных результатов их отношений.
До брака с Богданом Настя была замужем за бизнесменом Дмитрием Талпой. В этом браке у нее родилась дочь Милана.
Широкой аудитории Скальницкая стала известна после участия в реалити "Пара на миллион", где ее партнером по проекту был комик Марк Куцевалов.
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