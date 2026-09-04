Чтобы картофель хорошо сохранялся зимой: когда его копать в сентябре

Сентябрь -один из ключевых месяцев для уборки картофеля, ведь от своевременного выкапывания зависит состояние клубней во время зимнего хранения. По Лунному календарю, для уборки корнеплодов одни периоды считаются более благоприятными, чем другие.
Styler рассказывает, когда лучше браться за лопату и каких дат лучше избегать.
Фазы Луны в сентябре 2026
Лунный календарь на сентябрь выглядит так:
1-10 сентября - убывающая Луна;
11 сентября - Новолуние;
12–25 сентября - растущая Луна;
26 сентября - Полнолуние;
27-30 сентября - убывающая Луна.
Когда лучше копать картошку в сентябре
Корнеплоды советуют собирать во время убывающей Луны. Считается, что в этот период картофель лучше сохраняется, меньше теряет влагу и дольше остается пригодным к употреблению.
В сентябре 2026 года убывающая Луна приходится на начало и конец месяца. Поэтому для тех, кто ориентируется на Лунный календарь, наиболее благоприятными периодами для уборки картофеля будут 1-10 сентября и 27-30 сентября .
В то же время некоторые огородники выкапывают картофель и во время растущей Луны. В частности, авторы YouTube-канала "Лунная страна" отмечают, что благоприятными датами в сентябре также будут 19, 20 и 21 сентября.
В эти дни рекомендован сбор на длительное хранение всех культур и выкапывание картофеля. Он будет хорошо лежать всю зиму.
Когда картошку лучше не копать
Особое внимание поклонники лунного календаря советуют обратить на 11 и 12 сентября. 11 сентября приходится на Новолуние, а 12 сентября - на первый день после него, поэтому эти даты считают неблагоприятными для уборки картофеля.
По народным представлениям урожай, выкопанный в этот период, может хуже сохраняться. Поэтому если есть возможность выбирать между несколькими днями, работу на огороде советуют перенести.
Что важно учесть
Лунный календарь - это традиционная практика, а не научно доказанный способ определить лучшее время для сбора картофеля. На состояние урожая и его дальнейшее хранение гораздо сильнее влияют зрелость клубней, погода и условия, в которых их выкапывают.
Перед уборкой следует убедиться, что картофель созрел: кожура клубней должна быть достаточно плотной и не сниматься от легкого трения. Также желательно выбрать сухой день, чтобы не выкапывать урожай из слишком мокрого грунта.
После уборки картофель нужно перебрать, отложить поврежденные и больные клубни, а здоровый урожай хорошо просушить. Только после этого его следует закладывать на длительное хранение.
Какую погоду выбрать для выкапывания
Лучше всего собирать картофель в сухой день, когда почва не превратилась в мокрую липкую массу. Чрезмерно влажная почва затрудняет выкапывание, а грязные и мокрые клубни сложнее качественно подготовить к хранению.
Если после дождей земля еще влажная, лучше немного подождать более благоприятных условий. В то же время затягивать с уборкой тоже не стоит, особенно если прогнозируют длительные осадки или резкое похолодание.
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