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Полезное 30 августа 2026 · 10:44
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Одна картофелина может испортить весь урожай: не торопитесь нести его в погреб

На вид клубень может казаться нормальным, но одна деталь меняет все
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Одна картофелина может испортить весь урожай: не торопитесь нести его в погреб

Как подготовить картофель к хранению на зиму (фото: Freepik)

После выкапывания картофель важно не только просушить, но и тщательно перебрать. Поврежденные и больные клубни могут быстро испортиться и создать проблемы для всего урожая во время зимнего хранения.

Styler рассказывает, как правильно подготовить картофель перед тем, как закладывать его в погреб.

Собрать хороший урожай картофеля - только половина дела. Не менее важно правильно подготовить клубни к хранению, ведь одна поврежденная или больная картофелина может стать источником проблем для всего запаса.

Особенно это важно после выкапывания, когда на клубнях могут оставаться царапины, порезы и вмятины. Из-за таких повреждений микроорганизмам легче проникнуть внутрь, а некоторые виды гнили способны быстро распространяться на соседние клубни.

Поэтому после сбора урожая картофель не следует просто пересыпать в один мешок и отправлять в погреб. Сначала его нужно просушить, перебрать и правильно подготовить.

Почему поврежденные клубни опасны для всего урожая

Порезанный лопатой картофелина, клубень с треснутой кожурой или сильной вмятиной имеет гораздо больше шансов заболеть во время хранения. Место повреждения становится своеобразными "воротами" для бактерий и грибков.

Натали Хоидал из Университета Миннесоты (University of Minnesota) отмечает, что бактерии, вызывающие мягкую гниль, могут проникать через раны и повреждения. Если такая картофелина окажется среди здоровых, инфекция может распространиться на соседние клубни, особенно при благоприятных для гниения условиях.

Именно поэтому советуют отбирать для длительного хранения только здоровый и невредимый картофель.

Поврежденные клубни лучше отложить и использовать первыми, если они пригодны для потребления. Картошку с признаками гнили или явного заболевания хранить не следует.

Как правильно просушить картофель после выкапывания

После сбора урожая картофель нужно осмотреть и дать ему обсохнуть. Здесь важно не путать просушку с длительным пребыванием под прямым солнцем.

Картофель следует разложить тонким слоем в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном от осадков месте. Картошку нужно беречь от света, ведь под его влиянием она зеленеет.

После выкапывания кожура еще может быть нежной, поэтому обращаться с клубнями нужно осторожно. Сначала кажущиеся незначительными удары и потертости могут стать проблемой уже в погребе.

Для длительного хранения картофель рекомендуют выдержать в условиях, способствующих заживлению мелких повреждений кожуры. Оптимальные условия такого "лечения" составляют около 10-13°C, высокая влажность и постоянный доступ свежего воздуха в течение примерно двух недель.

Для домашнего урожая главное - обеспечить сухость поверхности, хорошую вентиляцию и не складывать мокрый картофель в плотно закрытую тару.

Одна картофелина может испортить весь урожай: не торопитесь нести его в погребКакой картофель можно закладывать на хранение (фото: Getty Images)

Как сортировать картофель перед закладкой в погреб

После просушки урожай нужно перебрать. Не стоит откладывать это на потом: именно сейчас проще увидеть повреждения и отделить проблемные клубни.

Для длительного хранения оставляют картофель, который:

  • не имеет порезов и трещин
  • не имеет мокрых или мягких участков
  • не имеет признаков гнили
  • не имеет подозрительных пятен или сильных вмятин
  • имеет целую, невредимую кожуру.

Отдельно откладывают картофель для быстрого использования. Это могут быть клубни с небольшими механическими повреждениями, не имеющие признаков гнили или болезни.

А вот картофель, который уже мягкий, мокрый, имеет неприятный запах или явные признаки гниения, лучше не оставлять в запасах.

Мыть картофель перед хранением не стоит

Есть соблазн после выкапывания вымыть все клубни, чтобы они выглядели чистыми. Но перед продолжительным хранением этого делать не рекомендуют.

Влага на поверхности и дополнительное трение во время мытья могут увеличить риск повреждения кожуры. Перед закладкой на зиму нужно хорошо просушить ее и убрать лишнюю почву без агрессивной очистки.

Какие условия нужны картофелю в погребе

Для длительного хранения картофеля требуются прохлада, тьма, достаточная влажность и вентиляция.

Оптимальная температура зависит от сорта и назначения урожая, но для столового картофеля обычно ориентируются примерно на 3-4°C в хранилищах с высокой влажностью.

В домашних условиях важнее избегать крайностей: перегревание способствует прорастанию и увяданию, а чрезмерный холод может ухудшить вкус.

Помещение должно проветриваться, но без постоянной сырости. Картошку лучше держать в ящиках, сетках или другой таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха.

Свет также нежелателен: под его влиянием клубни зеленеют.

Не забывайте проверять запасы

Даже правильно подготовленный картофель не будет лежать вечно без присмотра. Время от времени следует проверять урожай и сразу убирать клубни, которые начали портиться.

Особо обращайте внимание на мокрые пятна, неприятный запах, мягкость и другие признаки гнили. Регулярный осмотр позволяет своевременно заметить проблему и не дать ей распространиться по всему запасу.

И главное правило после выкапывания простое: не смешивайте поврежденный картофель со здоровым. Несколько минут на сортировку сейчас могут спасти гораздо большую часть урожая зимой.

Ранее Styler рассказывал о 5 признаках, что картофель уже пора выкапывать.

Также мы писали, что делать с картофелем, который пророс сразу после сбора.

Теги: Картошка Картофель
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