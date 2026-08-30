Одна картофелина может испортить весь урожай: не торопитесь нести его в погреб

После выкапывания картофель важно не только просушить, но и тщательно перебрать. Поврежденные и больные клубни могут быстро испортиться и создать проблемы для всего урожая во время зимнего хранения.

Styler рассказывает, как правильно подготовить картофель перед тем, как закладывать его в погреб.

Собрать хороший урожай картофеля - только половина дела. Не менее важно правильно подготовить клубни к хранению, ведь одна поврежденная или больная картофелина может стать источником проблем для всего запаса.

Особенно это важно после выкапывания, когда на клубнях могут оставаться царапины, порезы и вмятины. Из-за таких повреждений микроорганизмам легче проникнуть внутрь, а некоторые виды гнили способны быстро распространяться на соседние клубни.

Поэтому после сбора урожая картофель не следует просто пересыпать в один мешок и отправлять в погреб. Сначала его нужно просушить, перебрать и правильно подготовить.

Почему поврежденные клубни опасны для всего урожая

Порезанный лопатой картофелина, клубень с треснутой кожурой или сильной вмятиной имеет гораздо больше шансов заболеть во время хранения. Место повреждения становится своеобразными "воротами" для бактерий и грибков.

Натали Хоидал из Университета Миннесоты (University of Minnesota) отмечает, что бактерии, вызывающие мягкую гниль, могут проникать через раны и повреждения. Если такая картофелина окажется среди здоровых, инфекция может распространиться на соседние клубни, особенно при благоприятных для гниения условиях.

Именно поэтому советуют отбирать для длительного хранения только здоровый и невредимый картофель.

Поврежденные клубни лучше отложить и использовать первыми, если они пригодны для потребления. Картошку с признаками гнили или явного заболевания хранить не следует.

Как правильно просушить картофель после выкапывания

После сбора урожая картофель нужно осмотреть и дать ему обсохнуть. Здесь важно не путать просушку с длительным пребыванием под прямым солнцем.

Картофель следует разложить тонким слоем в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном от осадков месте. Картошку нужно беречь от света, ведь под его влиянием она зеленеет.

После выкапывания кожура еще может быть нежной, поэтому обращаться с клубнями нужно осторожно. Сначала кажущиеся незначительными удары и потертости могут стать проблемой уже в погребе.

Для длительного хранения картофель рекомендуют выдержать в условиях, способствующих заживлению мелких повреждений кожуры. Оптимальные условия такого "лечения" составляют около 10-13°C, высокая влажность и постоянный доступ свежего воздуха в течение примерно двух недель.

Для домашнего урожая главное - обеспечить сухость поверхности, хорошую вентиляцию и не складывать мокрый картофель в плотно закрытую тару.

Какой картофель можно закладывать на хранение (фото: Getty Images)

Как сортировать картофель перед закладкой в погреб

После просушки урожай нужно перебрать. Не стоит откладывать это на потом: именно сейчас проще увидеть повреждения и отделить проблемные клубни.

Для длительного хранения оставляют картофель, который:

не имеет порезов и трещин

не имеет мокрых или мягких участков

не имеет признаков гнили

не имеет подозрительных пятен или сильных вмятин

имеет целую, невредимую кожуру.

Отдельно откладывают картофель для быстрого использования. Это могут быть клубни с небольшими механическими повреждениями, не имеющие признаков гнили или болезни.

А вот картофель, который уже мягкий, мокрый, имеет неприятный запах или явные признаки гниения, лучше не оставлять в запасах.

Мыть картофель перед хранением не стоит

Есть соблазн после выкапывания вымыть все клубни, чтобы они выглядели чистыми. Но перед продолжительным хранением этого делать не рекомендуют.

Влага на поверхности и дополнительное трение во время мытья могут увеличить риск повреждения кожуры. Перед закладкой на зиму нужно хорошо просушить ее и убрать лишнюю почву без агрессивной очистки.

Какие условия нужны картофелю в погребе

Для длительного хранения картофеля требуются прохлада, тьма, достаточная влажность и вентиляция.

Оптимальная температура зависит от сорта и назначения урожая, но для столового картофеля обычно ориентируются примерно на 3-4°C в хранилищах с высокой влажностью.

В домашних условиях важнее избегать крайностей: перегревание способствует прорастанию и увяданию, а чрезмерный холод может ухудшить вкус.

Помещение должно проветриваться, но без постоянной сырости. Картошку лучше держать в ящиках, сетках или другой таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха.

Свет также нежелателен: под его влиянием клубни зеленеют.

Не забывайте проверять запасы

Даже правильно подготовленный картофель не будет лежать вечно без присмотра. Время от времени следует проверять урожай и сразу убирать клубни, которые начали портиться.

Особо обращайте внимание на мокрые пятна, неприятный запах, мягкость и другие признаки гнили. Регулярный осмотр позволяет своевременно заметить проблему и не дать ей распространиться по всему запасу.

И главное правило после выкапывания простое: не смешивайте поврежденный картофель со здоровым. Несколько минут на сортировку сейчас могут спасти гораздо большую часть урожая зимой.