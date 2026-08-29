UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:02 Гороскопы
Деньги сами пойдут в руки: три знака Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в сентябре
18:15 Гороскопы
Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает
17:01 Полезное
Подготовьте клубнику к осени правильно: что сделать сейчас, чтобы в следующем году было больше ягод
15:48 Вкусно
Сытный ужин без лишних калорий: запеканка с курицей и кабачком
14:58 Тренды
Как заправить свитер в штаны, чтобы не создать себе "искусственный живот": 4 простые правила
14:09 Полезное
Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике
13:01 Люди
Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартиры
12:07 Гороскопы
Кто любит сильнее всего: эти знаки Зодиака способны растопить даже холодное сердце
11:07 Вкусно
Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут
10:15 Полезное
Метеозависимым приготовиться: прогноз магнитных бурь на 29-30 августа
Все новости
Главная Гороскопы Деньги сами пойдут в руки: три знака Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в сентябре
Гороскопы 29 августа 2026 · 20:02
Add as a preferred source on Google

Деньги сами пойдут в руки: три знака Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в сентябре

Для кого первые недели осени станут периодом головокружительного финансового триумфа
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Деньги сами пойдут в руки: три знака Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в сентябре

Финансовый гороскоп на сентябрь (фото сгенерированное ИИ)

Сентябрь 2026 года станет месяцем мощных трансформаций, которые для некоторых представителей зодиакального круга обернутся большим финансовым успехом.

О трех знаках Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в сентябре, рассказывает Styler со ссылкой на Your Tango.

Что нужно знать о сентябре

Ключевой датой месяца астрологи называют 10 сентября: переход Меркурия в Весы, Венеры у Скорпиона, начало ретроградного движения Урана в Близнецах и Новолуние в Деве создадут невероятную энергетику.

Этот период потребует изменения привычного угла зрения и готовности принять совершенно неожиданные возможности. Главный совет для тех, кто стремится обогатиться: держитесь своей цели и не сдавайтесь, даже если путь кажется сложным.

Кому звезды обещают самые большие прибыли

Весы

Ваш главный козырь этого месяца - терпение. С переходом Венеры у Скорпиона 10 сентября вы станете замечать новые финансовые перспективы. Однако это игра в долгую: ваша планета-покровительница готовится к ретроградному движению в октябре, поэтому процессы могут казаться медленными вплоть до декабря.

Не паникуйте, ведь медленный темп не означает неудачу. Вы начнете по-другому относиться к своим деньгам и осознаете свою истинную ценность. Обратите особое внимание на конец месяца – 30 сентября Меркурий укажет вам точное направление к богатству.

Телец

Позвольте своему любопытству возобладать. Ретроградный Уран в Близнецах принесет шокирующие, но очень выгодные способности. Звезды советуют уйти от четких планов и чужих ожиданий и открыться нестандартным решениям.

Вы как один из самых успешных финансовых знаков получите шанс изменить свое представление об источниках дохода. Рассмотрите варианты пассивного заработка: это позволит вам уволить время для личной жизни и наслаждаться плодами своего труда без истощения.

Рак

Ваше время действовать наступает в конце месяца. С 27 сентября Марс войдет в созвездие Льва, активируя ваше страстное желание генерировать богатство. Эта безумная мотивация будет подкрепляться энергией Юпитера, что принесет в вашу жизнь невероятную удачу и масштабные расширения.

Это идеальный период для кардинального смены профессии, поиска новых партнеров или полного переформатирования своей жизни. Вы больше не должны довольствоваться вторым планом - смело берите инициативу в свои руки.

Как не испугать финансовую удачу

Поскольку сентябрьские астрологические транзиты (в частности влияние ретроградного Урана) требуют гибкости, финансовые эксперты и астрологи советуют в этот период не делать импульсивных крупных покупок.

Энергия луны направлена на привлечение и переосмысление капитала, а не на его мгновенное расходование. Лучшей инвестицией сентября станет вложение в свои знания (например, курсы по финансовой грамотности или изучение новых инструментов пассивного дохода), ведь именно нестандартный подход принесет крупнейшие дивиденды в будущем.

Ранее Styler рассказывал о знаках Зодиака, чья личная жизнь кардинально изменится.

Теги: Гороскоп
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике Полезное Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике
Кто любит сильнее всего: эти знаки Зодиака способны растопить даже холодное сердце
Кто любит сильнее всего: эти знаки Зодиака способны растопить даже холодное сердце Гороскопы
Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут
Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут Вкусно
Больше интересного
Лунный посевной календарь на сентябрь: самые удачные и запретные дни для работы на огороде Лунный посевной календарь на сентябрь: самые удачные и запретные дни для работы на огороде Людмила Жукова · 29 августа 2026, 09:04
Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным Катерина Собкова · 29 августа 2026, 06:04
Хотите поменять работу? Сначала честно дайте себе ответ на эти 3 вопроса Хотите поменять работу? Сначала честно дайте себе ответ на эти 3 вопроса Людмила Жукова · 28 августа 2026, 15:02
Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает Наталия Крижановская · 29 августа 2026, 18:15