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Главная Вкусно Сытный ужин без лишних калорий: запеканка с курицей и кабачком
Вкусно 29 августа 2026 · 15:48
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Сытный ужин без лишних калорий: запеканка с курицей и кабачком

Румяная сырная корочка скрывает нежную начинку, а для приготовления понадобится всего несколько простых шагов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Сытный ужин без лишних калорий: запеканка с курицей и кабачком

Как приготовить запеканку с высоким содержанием белка (изображение сгенерировано ИИ)

Эта запеканка с куриным филе может стать удачным вариантом для ужина, когда хочется сытного блюда без сложного приготовления. Она получается высокобелковой - в одной порции содержится около 39 г белка, а также низкокалорийной - 365 ккал.

Styler со ссылкой на видео в Instagram нутрициолога Юлии Драгуловой рассказывает, как ее приготовить и почему это блюдо подойдет тем, кто хочет похудеть.

Ингредиенты

Рецепт рассчитан на 2 порции:

  • 2 яйца
  • 100 г моцареллы
  • 200 г куриного филе
  • 100 мл йогурта жирностью 1,6%
  • 200 г кабачка
  • 50 г лука
  • 50 г помидора
  • соль - по вкусу
  • любимые специи - по вкусу.

Как приготовить запеканку

Сначала подготовьте яичное основание. Яйца взбейте, добавьте йогурт и 50 г натертой моцареллы.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте в смесь, посолите, приправьте любимыми специями и хорошо перемешайте.

Кабачок нарежьте и выложите на дно формы для запекания. Сверху равномерно распределите яично-куриную массу.

Лук нарежьте полукольцами, а помидор - небольшими кусочками или ломтиками. Выложите овощи сверху на запеканку.

Остатком моцареллы посыпьте блюдо и поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекайте примерно 30-40 минут, пока сверху не образуется аппетитная румяная корочка.

Чем особенна эта запеканка

По подсчетам автора рецепта, одна порция содержит около 39 г белка. Для сравнения, Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) устанавливает референтное потребление для здоровых взрослых на уровне 0,83 г белка на килограмм массы тела в сутки.

То есть для человека весом:

  • 60 кг - около 50 г белка в сутки
  • 70 кг - около 58 г
  • 80 кг - около 66 г.

Отметим, по данным NHS, индивидуальная потребность может отличаться в зависимости от возраста, активности и других факторов.

Белок нужен организму, в частности, для поддержания и восстановления тканей и мышечной массы. Кроме того, исследования показывают, что более белковая пища может способствовать более сильному ощущению сытости. Именно поэтому сочетание куриного филе, яиц, моцареллы и йогурта делает эту запеканку не просто низкокалорийной, но и довольно белковой.

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Теги: Куряче філе Рецепты Кабачки
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