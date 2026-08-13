Эта маринованная капуста исчезает со стола первой: простой рецепт на зиму

Маринованная цветная капуста со сладким и острымперцем станет яркой закуской для зимнего стола. Готовится она просто и отлично дополнит мясо, гарниры или праздничный ужин.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia рассказывает, как замариновать цветную капусту так, чтобы она осталась хрустящей, ароматной и хорошо сохранялась до зимы.
Что понадобится для маринованной капусты
Для приготовления заготовки подготовьте:
- цветную капусту - 1 кг
- сладкий перец - 1,5 шт.
- острый перец - несколько кружочков
- чеснок - 4 зубчика
- морковь - 1 шт.
- смесь перцев - 5-6 горошин.
Для маринада на 1 литр воды:
- соль - 30 г
- сахар - 80 г
- уксус - 60 мл
- масло - 50 мл.
Из указанного количества продуктов выйдет 4 баночки по 550 мл.
Как подготовить цветную капусту
Сначала хорошо промойте капусту и залейте холодной водой. Доведите до кипения и проварите только 1 минуту - этого достаточно, чтобы соцветия стали более мягкими, но не потеряли хрусткость.
После этого переложите капусту в холодную воду и охладите. Разберите ее на небольшие соцветия.
Овощи придадут заготовке яркому вкусу
Морковь нарежьте, сладкий перец - полосками или небольшими кусочками. Чеснок очистите, а острый перец нарежьте тонкими кружочками.
В чистые сухие банки выложите часть моркови, сладкого и острого перца и чеснока. Затем наполняйте их цветной капустой, чередуя слои овощей. Добавьте горошины смеси перцев.
Готовим маринад
В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и растительное масло. Поставьте на плиту и доведите до кипения маринад.
Горячим маринадом залейте наполненные банки, чтобы он полностью покрыл овощи.
Сколько стерилизовать банки
Сразу закрутите банки крышками и поставьте их стерилизоваться. С момента закипания воды стерилизуйте 10 минут.
После этого осторожно достаньте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения.
Готовую маринованную цветную капусту храните в темном прохладном месте.
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