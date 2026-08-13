Эта маринованная капуста исчезает со стола первой: простой рецепт на зиму

Маринованная цветная капуста со сладким и острым перцем станет яркой закуской для зимнего стола. Готовится она просто и отлично дополнит мясо, гарниры или праздничный ужин.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia рассказывает, как замариновать цветную капусту так, чтобы она осталась хрустящей, ароматной и хорошо сохранялась до зимы.

Что понадобится для маринованной капусты

Для приготовления заготовки подготовьте:

цветную капусту - 1 кг

сладкий перец - 1,5 шт.

острый перец - несколько кружочков

чеснок - 4 зубчика

морковь - 1 шт.

смесь перцев - 5-6 горошин.

Для маринада на 1 литр воды:

соль - 30 г

сахар - 80 г

уксус - 60 мл

масло - 50 мл.

Из указанного количества продуктов выйдет 4 баночки по 550 мл.

Как подготовить цветную капусту

Сначала хорошо промойте капусту и залейте холодной водой. Доведите до кипения и проварите только 1 минуту - этого достаточно, чтобы соцветия стали более мягкими, но не потеряли хрусткость.

После этого переложите капусту в холодную воду и охладите. Разберите ее на небольшие соцветия.

Овощи придадут заготовке яркому вкусу

Морковь нарежьте, сладкий перец - полосками или небольшими кусочками. Чеснок очистите, а острый перец нарежьте тонкими кружочками.

В чистые сухие банки выложите часть моркови, сладкого и острого перца и чеснока. Затем наполняйте их цветной капустой, чередуя слои овощей. Добавьте горошины смеси перцев.

Готовим маринад

В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и растительное масло. Поставьте на плиту и доведите до кипения маринад.

Горячим маринадом залейте наполненные банки, чтобы он полностью покрыл овощи.

Сколько стерилизовать банки

Сразу закрутите банки крышками и поставьте их стерилизоваться. С момента закипания воды стерилизуйте 10 минут.

После этого осторожно достаньте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения.

Готовую маринованную цветную капусту храните в темном прохладном месте.