Абрикосовое варенье с секретным ингредиентом: как сварить плоды целыми половинками

Абрикосовое варенье - это настоящая летняя классика, но часто во время варки нежные фрукты превращаются в бесформенную кашу. Есть гениальный способ, как сохранить половинки абсолютно целыми, полупрозрачными и невероятно аппетитными.

Styler со ссылкой на сообщение в Консервация и Кулинария делится рецептом варенья из абрикосов, которое получается очень вкусным.

Секрет варенья

Главный секрет этого рецепта состоит в двух правилах: длительном настаивании в холодильнике и категорическом запрете на перемешивание при кипении. А добавление ядрышек из абрикосовых косточек подарит готовому десерту изысканный миндальный аромат.

Что понадобится для приготовления

Этот рецепт требует минимума ингредиентов. Вам нужны только:

свежие абрикосы (лучше выбирать упругие, не перезрелые плоды, из которых легко вынимается косточка);

сахар (обычно берется в пропорции 1:1 к весу очищенных фруктов, но количество можно корректировать в зависимости от сладости сорта).

Покровный рецепт приготовления

Тщательно вымойте абрикосы, разделите их на аккуратные половинки. Выложите первый слой фруктов на дно кастрюли, в которой планируете варить десерт (лучше всего подойдет широкая посуда с толстым дном). Обильно засыпьте этот слой сахаром. Продолжайте чередовать слои абрикосов и сахара.

Не торопитесь выбрасывать косточки. Осторожно расколоть их, достаньте целые орешки и добавьте их прямо в кастрюлю к засахаренным фруктам.

Кастрюлю с будущим вареньем необходимо поставить в холодильник ровно на сутки. За это время сахар медленно растает, вытащит из фруктов натуральный сок, образовав густой сироп, а сами половинки абрикосов станут красивыми и полупрозрачными.

Извлеките кастрюлю из холодильника, поставьте на средний огонь и доведите массу до кипения. Самое важное правило: варенье категорически нельзя мешать ложкой. Когда сироп закипит, осторожно снимите образовавшуюся на поверхности пенку, убавьте огонь до минимума и варите десерт ровно 40 минут.