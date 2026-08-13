Таро-гороскоп на 13 августа: ком карты готовят неожиданный поворот

Астрологи подготовили прогноз на 13 августа по картам Таро. 13 августа кому-то придется отпустить лишнее, а кому-то - набраться терпения и не торопиться с важными решениями.
Styler рассказывает, где стоит притормозить, а где - внимательнее присмотреться к возможностям этого дня.
Овен
Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый
Овнам следует внимательнее отнестись к финансовым вопросам и новым предложениям. То, что на первый взгляд кажется выгодной возможностью, может оказаться не столь перспективным, как ожидалось.
Телец
Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая
Тельцы могут почувствовать, что их усилия остались без должного признания. Не позволяйте чужой оценке влиять на вашу самооценку - сейчас важнее увидеть собственный прогресс.
Близнецы
Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая
Для Близнецов эта карта символизирует постепенное избавление от тревог и тяжелых мыслей. То, что давно не давало покоя, наконец-то может начать терять над вами власть.
Рак
Карта Таро: Четверка Мечей
Ракам 13 августа не стоит брать на себя слишком много дел. День хорошо подходит для отдыха, восстановления сил и паузы, которая поможет взглянуть на ситуацию поспокойнее.
Лев
Карта Таро: Король Кубков
Львам придется соединить силу характера с эмоциональной зрелостью. Спокойная реакция на чужие слова и умение контролировать чувства помогут избежать конфликта и сохранить важные отношения.
Дева
Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая
Девам следует быть осторожными с интуитивными выводами - в этот день они могут оказаться ложными. Не торопитесь верить слухам и своим предположениям: лучше проверить факты.
Весы
Карта Таро: Семерка Пентаклей
Весам придется запастись терпением и позволить результатам созреть. Если вы уже многое вложили в определенное дело, не стоит отказываться от него только потому, что желаемого результата пока не видно.
Скорпион
Карта Таро: Умеренность
Скорпионам карта рекомендует избегать крайностей и не торопиться с решениями. Покой, баланс и умение договариваться помогут 13 августа найти самый лучший выход даже из сложной ситуации.
Стрелец
Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая
Стрельцам пора ослабить хватку и отпустить то, за что они слишком сильно держатся. Это может касаться денег, старых оскорблений или ситуации, которую уже невозможно контролировать.
Козерог
Карта Таро: Двойка Пентаклей
Козерогам придется одновременно решать несколько задач и быстро переключаться между ними. Главное - не пытаться сделать все идеально: гибкость поможет сохранить силы и успеть больше.
Водолей
Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутый
Водолеям следует притормозить и бездействовать под влиянием первого импульса. Спешка, излишняя самоуверенность или резкие слова могут создать проблемы там, где их могло бы не быть.
Рыбы
Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый
Рыбам следует внимательнее отнестись к планам, обучению и финансовым делам. Есть риск отложить важную возможность из-за неорганизованности или недостаточного внимания к деталям.
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