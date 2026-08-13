UA / RU
rbc.ua
Останні новини
06:08 Гороскопи
Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот
20:08 Гороскопи
Найкрасивіше небесне шоу року: що принесе потік Персеїд кожному знаку Зодіака
19:37 Тренди
Не лише сукня: Андре Тан назвав 4 секрети дорогого образу на весілля
19:02 Смачно
Не купуйте дорогий перець взимку: заготовте його для фарширування вже зараз
18:31 Люди
Як змінювався Міккі Рурк і де він зараз: від кумира мільйонів до боргів і виселення
17:19 Корисне
Не пропустіть цей момент: 5 ознак, що картоплю вже час викопувати
16:16 Тренди
Гроші на вітер: 5 шкільних речей, які батьки даремно купують щосерпня
15:39 Гороскопи
Зірка падає не просто так: які прикмети пов’язані з потоком Персеїд та як правильно загадати бажання
15:00 Смачно
Яблук більше, ніж тіста: цей французький пиріг підкорить з першого шматочка
14:22 Гороскопи
Чому не варто носити фото близьких і померлих у гаманці: дивні прикмети, про які мало хто знає
Всі новини
Головна Гороскопи Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот
Гороскопи 13 серпня 2026 · 06:08

Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот

Яким знакам Зодіаку доведеться відпустити минуле, а яким - ризикнути?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот

Гороскоп на 13 серпня за картами Таро (фото: Magnific)

Астрологи підготували прогноз на 13 серпня за картами Таро. 13 серпня комусь доведеться відпустити зайве, а комусь - набратися терпіння й не поспішати з важливими рішеннями.

Styler розповідає, де варто пригальмувати, а де - уважніше придивитися до можливостей цього дня.

Овен

Карта Таро: Туз Пентаклів, перевернутий

Овнам варто уважніше поставитися до фінансових питань і нових пропозицій. Те, що на перший погляд здається вигідною можливістю, може виявитися не таким перспективним, як очікувалося.

Телець

Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута

Тельці можуть відчути, що їхні зусилля залишилися без належного визнання. Не дозволяйте чужій оцінці впливати на вашу самооцінку - зараз важливіше побачити власний прогрес.

Близнюки

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута

Для Близнюків ця карта символізує поступове звільнення від тривог і важких думок. Те, що давно не давало спокою, нарешті може почати втрачати над вами владу.

Рак

Карта Таро: Четвірка Мечів

Ракам 13 серпня не варто брати на себе надто багато справ. День добре підходить для відпочинку, відновлення сил і паузи, яка допоможе поглянути на ситуацію спокійніше.

Лев

Карта Таро: Король Кубків

Левам доведеться поєднати силу характеру з емоційною зрілістю. Спокійна реакція на чужі слова та вміння контролювати почуття допоможуть уникнути конфлікту й зберегти важливі стосунки.

Діва

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Дівам варто бути обережними з інтуїтивними висновками - цього дня вони можуть виявитися помилковими. Не поспішайте вірити чуткам і власним припущенням: краще перевірити факти.

Терези

Карта Таро: Сімка Пентаклів

Терезам доведеться запастися терпінням і дозволити результатам дозріти. Якщо ви вже багато вклали у певну справу, не варто відмовлятися від неї лише тому, що бажаного результату поки не видно.

Скорпіон

Карта Таро: Поміркованість

Скорпіонам карта радить уникати крайнощів і не поспішати з рішеннями. Спокій, баланс і вміння домовлятися допоможуть 13 серпня знайти найкращий вихід навіть зі складної ситуації.

Стрілець

Карта Таро: Четвірка Пентаклів, перевернута

Стрільцям настав час послабити хватку й відпустити те, за що вони надто сильно тримаються. Це може стосуватися грошей, старих образ або ситуації, яку вже неможливо контролювати.

Козоріг

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Козорогам доведеться одночасно вирішувати кілька завдань і швидко перемикатися між ними. Головне - не намагатися зробити все ідеально: гнучкість допоможе зберегти сили та встигнути більше.

Водолій

Карта Таро: Лицар Жезлів, перевернутий

Водоліям варто пригальмувати й не діяти під впливом першого імпульсу. Поспіх, зайва самовпевненість або різкі слова можуть створити проблеми там, де їх могло б не бути.

Риби

Карта Таро: Паж Пентаклів, перевернутий

Рибам варто уважніше поставитися до планів, навчання та фінансових справ. Є ризик відкласти важливу можливість через неорганізованість або недостатню увагу до деталей.

Раніше Styler писав про те, що може означати, якщо ви побачили павука вдома.

Також дізнайтеся, кому особливо пощастить після Повного Сонячного затемнення.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп Гороскоп Таро
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Історія повторюється майже 40 років потому: розкрито секрет унікальних прикрас Меган Маркл Люди Історія повторюється майже 40 років потому: розкрито секрет унікальних прикрас Меган Маркл
Помилка №1, яка псує всі закрутки: ніколи не робіть цього
Помилка №1, яка псує всі закрутки: ніколи не робіть цього Корисне
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив Тренди
Більше цікавого
Зірка падає не просто так: які прикмети пов’язані з потоком Персеїд та як правильно загадати бажання Зірка падає не просто так: які прикмети пов’язані з потоком Персеїд та як правильно загадати бажання Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 15:39
Яблук більше, ніж тіста: цей французький пиріг підкорить з першого шматочка Яблук більше, ніж тіста: цей французький пиріг підкорить з першого шматочка Катерина Собкова · 12 серпня 2026, 15:00
Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 12:03
Найкрасивіше небесне шоу року: що принесе потік Персеїд кожному знаку Зодіака Найкрасивіше небесне шоу року: що принесе потік Персеїд кожному знаку Зодіака Людмила Жукова · 12 серпня 2026, 20:08