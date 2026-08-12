Не пропустіть цей момент: 5 ознак, що картоплю вже час викопувати

Серпень - це час перевірити картоплю на грядці, адже перетримувати бульби в землі не варто. Є кілька простих сигналів, за якими городники визначають готовність урожаю до збору.

Styler розповідає, на що саме варто звернути увагу перед тим, як братися за лопату.

Які ознаки вказують на те, що картоплю вже час викопувати

1. Бадилля почало жовтіти й сохнути

Одна з найпомітніших ознак - зміни на бадиллі. Якщо листя почало жовтіти, в'янути та лягати на землю, рослина завершує активний ріст.

Особливо показово, коли більша частина куща вже втратила зелене забарвлення. Це сигнал перевірити кілька бульб і подивитися, чи готові вони до збирання.

Якщо бадилля почало сохнути та жовтіти, плануйте через 3 тижні розпочати збір урожаю.

2. Земля біля куща піднялася і потріскалася

Ще одна ознака, що картопля вже дозріла, - земля над кущем трохи піднімається і може потріскатися. Це відбувається через те, що бульби під землею збільшуються в розмірі та буквально "розсовують" ґрунт.

Якщо ви помітили такі тріщини біля кількох кущів, варто викопати одну рослину для перевірки. За станом бульб можна буде остаточно зрозуміти, чи настав час збирати врожай.

3. Шкірка картоплі не стирається

Це один із найнадійніших способів перевірити стиглість бульб. Викопайте одну картоплину та спробуйте легенько потерти її пальцями.

Якщо шкірка легко знімається або стирається, картоплі ще варто побути в землі. У стиглих бульб вона стає щільнішою і не пошкоджується від легкого тертя.

4. Бульби легко відділяються від куща

Під час пробного викопування зверніть увагу, наскільки легко картопля відривається від стебел.

Якщо бульби вже добре сформовані та без проблем відокремлюються, це ще один сигнал, що врожай наближається до готовності.

5. Кущ перестав нарощувати нові бульби

Стигла картопля вже не повинна активно формувати нові бульби. Основні сили рослина спрямовує на завершення дозрівання вже сформованого врожаю.

Тому перед масовим збиранням можна викопати кілька кущів у різних місцях ділянки та оцінити розмір і стан бульб.

Не поспішайте копати всю ділянку одразу

Якщо ви сумніваєтеся, чи вже настав час збирати картоплю, викопайте кілька кущів для перевірки. Подивіться на розмір бульб, стан шкірки та те, наскільки легко вони відділяються від столонів.

Важливо також враховувати сорт картоплі та погодні умови. Ранньостиглі сорти можуть бути готові значно раніше, тоді як пізні потребують більше часу для повного дозрівання.

Що робити після викопування

Зібрану картоплю не варто одразу відправляти на тривале зберігання. Спочатку переберіть бульби та відкладіть пошкоджені або хворі.

Здорову картоплю перед закладанням на зберігання варто добре просушити та потримати в прохолодному, захищеному від світла місці. Це допоможе бульбам краще підготуватися до тривалого зберігання.

Головне правило - не орієнтуйтеся лише на календар. Стан бадилля та самої картоплі під землею підкаже значно точніше, коли врожай уже час діставати із землі.