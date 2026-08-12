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Смачно 12 серпня 2026 · 11:31

Основа для соусів та борщу: перевірений рецепт помідорів у власному соку

Ідеальні помідори у власному соку, які варто закрити на зиму
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Основа для соусів та борщу: перевірений рецепт помідорів у власному соку

Рецепт помідорів у власному соку (фото: kvitkainfo)

Помідори у власному соку - це справжня знахідка для кожної господині. Така консервація виходить максимально натуральною, адже готується без додавання оцту чи штучних консервантів.

Як зберегти справжній смак літніх овочів на всю зиму, розповідає Styler з посиланням на Instagram кулінарки mama_moze_tato_dopomoze.

Пропорції та інгредієнти

Для цього рецепту вам знадобляться два види томатів: дрібні та пружні для закладання цілими у банки (найкраще підійде сорт "сливка") та дуже соковиті плоди для приготування заливки.

Склад томатного соку (розрахунок на 1 кілограм перемелених помідорів):

  • сіль - 1,5 столової ложки;
  • цукор - 1 столова ложка.

Покроковий рецепт приготування

Крок 1

Підготовка цілих томатів. Ретельно вимийте дрібні помідори. На верхівці кожного плоду зробіть акуратний хрестоподібний надріз ножем. Складіть овочі у глибоку ємність та залийте їх крутим окропом рівно на 10 хвилин. Після цього злийте воду та обережно зніміть із помідорів шкірку - після окропу вона відійде дуже легко. Очищені томати максимально щільно викладіть у заздалегідь вимиті банки.

Крок 2

Приготування соку. Іншу частину помідорів подрібніть за допомогою м'ясорубки, блендера або соковижималки. Перелийте отриману масу у велику каструлю і поставте на вогонь. Коли сік закипить, додайте сіль та цукор відповідно до ваги вашого томатного пюре. Проваріть заливку на середньому вогні протягом 10 хвилин.

Крок 3

Заливка та стерилізація. Гарячим киплячим соком залийте очищені помідори у банках до самого верху і просто прикрийте їх кришками. Поставте банки у широку каструлю з теплою водою. Стерилізувати заготовки потрібно рівно 15 хвилин з моменту активного закипання води у каструлі.

Крок 4

Завершальний етап. Обережно дістаньте банки з окропу та одразу ж герметично їх закатайте. Переверніть консервацію догори дном, ретельно закутайте теплою ковдрою чи пледом і залиште у такому вигляді до повного охолодження. Після цього сховайте банки у прохолодне місце для тривалого зберігання.

Раніше Styler ділився простим рецептом малосольних огірків в пакеті, які готуються всього за 30 хвилин.

Теги: закрутки на зиму Рецепти
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