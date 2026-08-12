UA / RU
rbc.ua
Останні новини
10:19 Гороскопи
Ці речі категорично не можна класти в гаманець: що віщують прикмети і сучасні заборони
09:40 Корисне
Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух
09:17 Смачно
"Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму
08:35 Люди
Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі
07:55 Тренди
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив
06:05 Гороскопи
Таро-гороскоп на 12 серпня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а кому краще почекати
20:03 Гороскопи
Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить
19:19 Тренди
До мурашок: 5 фільмів про війну, які змінять ваш світогляд
18:38 Корисне
Пахне "бабусиними речами" у шафі: звідки береться такий "аромат" і як його позбутися
17:36 Тренди
Прочитати до вересня: 5 книжок, на які варто знайти час цього літа
Всі новини
Головна Корисне Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух
Корисне 12 серпня 2026 · 09:40

Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух

Як захистити їжу від небезпечних бактерій
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух

Як відлякати мух з квартири (фото: magnific)

Цього року через аномальні погодні умови кількість мух б'є всі рекорди. Сильна літня спека створила ідеальне середовище для їхнього швидкого розмноження.

Як позбутися мух у квартирі за допомогою продукту, який є на кожній кухні, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Прихована небезпека на вашій кухні

Найбільшу шкоду мухи завдають саме на кухні. В Австралії їх недарма називають "брудними". Сідаючи на їжу, вони миттєво виділяють токсичну слину, багату на бактерії, і залишають екскременти. Лише за кілька секунд ваша їжа може бути заражена сальмонелою, кишковою паличкою та іншими небезпечними мікробами.

Багато хто звик хапатися за мухобійку чи згорнутий журнал, але фахівці попереджають: це погана ідея. Поки ви шукаєте чим вдарити комаху, вона вже встигає перенести мікроби на кухонні поверхні та продукти.

Дешевий і дієвий лайфхак проти мух

Щоб вирішити проблему біля самого її джерела, вам не потрібні дорогі хімічні засоби. Біологи стверджують, що мухи терпіти не можуть сильний запах кави, який дезорієнтує їхні рецептори. Також вони інстинктивно уникають диму. Поєднання цих двох факторів дає приголомшливий результат.

Ось що потрібно зробити:

  • Візьміть кілька ложок звичайної використаної кавової гущі.
  • Висипте її на деко для випікання.
  • Поставте в гарячу духовку на 15 хвилин.
  • Залиште деко, що злегка димить, на термостійкій робочій поверхні кухні.

Цей безпечний дим відлякуватиме мух протягом трьох годин, навіть якщо у вас будуть повністю відчинені вікна та двері.

Інші запахи, які ненавидять комахи

Якщо кавовий метод вам не підходить, спробуйте інші натуральні аромати:

  • Кориця: запечені палички кориці чудово відлякують комах (хоча ваш дім і пахнутиме різдвяними святами посеред літа).
  • Цитрусові кірки: відварена шкірка апельсинів чи лимонів виділяє лімонен - натуральний освіжувач повітря, який мухи не переносять.
  • Лаванда і м'ята: ці рослини містять ліналоол - природний спирт, який слугує потужним відлякувачем шкідників.

Раніше Styler розповів, що таке повитиця та чому її так важко побороти.

Теги: Комахи Поради
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі Люди Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі
Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить
Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить Гороскопи
Пахне "бабусиними речами" у шафі: звідки береться такий "аромат" і як його позбутися
Пахне "бабусиними речами" у шафі: звідки береться такий "аромат" і як його позбутися Корисне
Більше цікавого
"Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму "Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 09:17
Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух Копійчаний засіб із вашої кухні ефективно та назавжди прожене мух Людмила Жукова · 12 серпня 2026, 09:40
Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив Знайди 5 відмінностей на пляжній картинці: за 30 секунд впорається лише справжній детектив Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 07:55
Ці речі категорично не можна класти в гаманець: що віщують прикмети і сучасні заборони Ці речі категорично не можна класти в гаманець: що віщують прикмети і сучасні заборони Наталя Крижанівська · 12 серпня 2026, 10:19