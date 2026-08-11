Прочитати до вересня: 5 книжок, на які варто знайти час цього літа

Літо завжди закінчується швидше, ніж ми встигаємо прочитати все , що відкладали "на відпустку". Попереду ще кілька тижнів довгих вечорів, поїздок і вихідних, коли можна нарешті зануритися у велику історію без поспіху.

Styler разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрав п'ять книжок, які цього року стали помітними новинками й темами для обговорення: від античного ретелінгу та психологічного трилера до чесної розмови про війну й роману, що відкриває закулісся українського телебачення.

Після виходу "Одіссеї" Крістофера Нолана інтерес до античних міфів лише посилився, а сучасні письменники дедалі частіше пропонують поглянути на знайомі історії під новим кутом. Саме такою є "Тінь Персея" Клер Гейвуд - це роман, у якому легендарний герой більше не стоїть у центрі оповіді.

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Натомість слово отримують Даная, Медуза та Андромеда - жінки, чиї долі визначили міф, але яких класична традиція майже не помічала. Авторка відмовляється від богів і чудес на користь психологічної достовірності, показуючи, як пророцтва, страх і прагнення влади впливають на життя звичайних людей. Британська письменниця вже здобула популярність завдяки роману "Доньки Спарти", а "Тінь Персея" ще раз доводить, що античні сюжети можуть звучати напрочуд сучасно.

Що буде, якщо шестеро людей після болісних розлучень домовляться трохи зіпсувати життя чужим колишнім? Саме з цієї ідеї починається психологічний трилер "Клуб Отелло", який дуже швидко перетворюється на історію про маніпуляції, недовіру й убивства. Ще до українського видання роман привернув увагу Paramount+, де його екранізують у форматі серіалу "Клуб помсти".

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Пеннінгтон майстерно поєднує напругу з чорним гумором, змушуючи читача постійно змінювати підозрюваних і сумніватися в мотивах кожного героя. Це дебютний роман автора, але він уже голосно заявив про себе як про письменника, який уміє перетворити звичайну життєву ситуацію на захопливий трилер.

Вже сама назва цієї книжки інтригує настільки, що пройти повз неї майже неможливо. Головна героїня знову і знову вигадує різні історії про власного батька, змішуючи правду, фантазію, пам'ять і біль так, що розмежувати їх стає неможливо.

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Віра Курико створює роман, у якому магічний реалізм, автобіографічні мотиви, репортажна точність і тонкий гумор несподівано складаються в цілісну історію про самотність, дорослішання й життя під час війни. Це книжка, яка не пропонує простих відповідей і не боїться залишати читача з питаннями. Саме тому роман став однією з найпомітніших українських літературних новинок року й уже встиг викликати жваві обговорення серед читачів і критиків.

Назва цієї книжки звучить як виклик, і саме в цьому полягає її головна ідея. Поет і військовослужбовець Артур Дронь чесно говорить про те, що досвід сучасної російсько-української війни вже не можна пояснити текстами класиків ХХ століття. Його есеї поєднують особисті спогади, роздуми про літературу, пам’ять, втрати, відповідальність і те, як суспільство звикло говорити про героїв.

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Автор не романтизує війну й не створює красивих образів - навпаки, він показує людей, які бояться, помиляються, сумують за домом і продовжують боротися. Це книжка, яка допомагає краще зрозуміти не лише тих, хто воює сьогодні, а й те, як війна змінює українську культуру та наше уявлення про самих себе.

Журналістку, блогерку та інтерв'юерку Емму Антонюк добре знають тисячі українців, а її художній дебют став однією з найочікуваніших книжок року. У центрі роману - дівчина, яка дорослішає в родині, де телевізор визначає, що вважати правдою, а любов потрібно постійно заслужити. Згодом вона сама потрапляє у світ новин, прямих етерів, професійних компромісів і закулісся українського телебачення.

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Авторка пише про цей досвід із самоіронією, гострим гумором і знанням деталей, адже багато років працювала в медіа. У результаті вийшов роман, який одночасно смішить, болить і показує, що за красивою телевізійною картинкою майже завжди стоїть набагато складніша історія.