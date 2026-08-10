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Тренди 10 серпня 2026 · 10:44

Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

П'ятірка найважливіших видань для розуміння нашої історії та майбутнього
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

Які книги треба прочитати кожному українцю (колаж Styler)

У 2026 році український книжковий ринок продовжує вражати глибокими та актуальними новинками. Сучасна література допомагає не лише осмислити складне минуле, але й знайти ресурси для відбудови країни, розвитку власної справи та виховання нового покоління.

Styler виділяє п'ять ключових видань, які варто додати до домашньої бібліотеки.

Оксана Забужко: "Найдовша подорож"

Цей есей став своєрідним історичним дороговказом. Авторка майстерно аналізує передумови сучасних подій, заглиблюючись у європейську історію.

Книга допомагає зрозуміти справжнє місце України на світовій арені та розвінчує багатолітні міфи. Це базове читання для кожного, хто прагне мислити критично.

Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

Валерій Пекар: "Українські основи"

Збірка есеїв провідних українських інтелектуалів покликана запросити широкі кола громадян до відкритого діалогу про основні питання нашого сьогодення й майбутнього.

На яких засадах будувати нову Україну, українську державу? Якими є основи української політичної нації, ключові параметри нашої ідентичності?

Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

Світлана Ройз: "Практичне дитинознавство"

Психологічне здоров'я нації починається з родини. Ця книга є незамінним помічником для батьків, які прагнуть виховати стійке та щасливе покоління в умовах постійних змін.

Практичні поради відомої психологині допомагають знайти спільну мову з дітьми та підтримати їхній емоційний стан.

Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

Олена Брайченко та дослідники: "Українське застілля"

Збереження національної ідентичності неможливе без розуміння побутової культури. Видання досліджує традиції харчування, локальні продукти та старовинні методи заготівлі запасів.

Це захоплива мандрівка у світ української кулінарної спадщини, яка надихає відроджувати забуті рецепти на сучасних кухнях.

Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

Павло Вишебаба: "Тільки не пиши мені про війну"

Поетична збірка, яка стала справжнім феноменом. Вірші передають оголений нерв сучасності, говорять про любов, надію та віру в перемогу. Це література, яка лікує душу та об'єднує українців спільним емоційним досвідом.

Що читати у 2026 році: 5 головних книг для кожного українця

До речі, Styler радив подивитися 8 моторошних серіалів, які надовго засядуть у пам'яті.

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