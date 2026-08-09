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Корисне 09 серпня 2026 · 15:55

Сода ваш ворог: 5 речей у домі, які категорично не можна чистити цим популярним засобом

Сода справді допомагає впоратися з багатьма побутовими забрудненнями, але не з усіма
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Сода ваш ворог: 5 речей у домі, які категорично не можна чистити цим популярним засобом

Сода може не лише очистити поверхню, а й пошкодити її (фото: magnific.com)

Багато господинь переконані - сода здатна на все: прибрати запах, відтерти бруд, освіжити поверхню і навіть замінити цілу полицю побутової хімії. Проте не всі здогадуються, що через певні властивості цього засобу можна спровокувати справжню катастрофу.

Styler пояснить, де се ж краще не використовувати соду та до яких наслідків це може призвести.

Дерево та мармур

Натуральний камінь не любить агресивного поводження. Сода може пошкодити або поступово зіпсувати захисний шар поверхні, особливо якщо використовувати її регулярно та активно терти пляму. В цьому випадку ми рекомендуємо користуватися виключно спеціальними засобами, адже експеримент із содою тут точно не вартий ризиків.

Із деревом ситуація схожа. Якщо дерев'яна поверхня покрита лаком або іншим захисним складом, абразивна сода разом із тертям може залишити мікропошкодження на цьому покритті.

А далі поверхня може втрачати свій блиск і виглядати більш тьмяною. Особливо обережними варто бути з дорогими меблями та делікатними дерев'яними покриттями.

Скло, алюміній та індукційна плита

Навіть якщо здається, що содою можна легко відтерти пляму зі скляної поверхні, краще не поспішати. Порошок у поєднанні з активним тертям може залишити дрібні подряпини. А якщо скло має спеціальне покриття, ризик його пошкодити ще вищий.

Що ж стосується алюмінію, то в цьому випадку сода може негативно впливати на зовнішній вигляд алюмінію. Після такого чищення метал здатен потьмяніти або змінити колір, особливо якщо залишити содову суміш на поверхні надовго.

У випадку з індукційними плитами краще такі абразиви також не використовувати, тому що склокерамічна поверхня потребує делікатного догляду.

Для такої техніки краще використовувати м'яку губку та засоби, які рекомендує виробник.

Сода ваш ворог: 5 речей у домі, які категорично не можна чистити цим популярним засобомСода підійде не для всіх поверхонь (фото: magnific.com)

Експерименти із содою - табу

І ще один популярний домашній експеримент, про який варто згадати. Не потрібно змішувати соду з іншими засобами для чищення навмання!

Побутова хімія може вступати в небажані реакції, а тому безпечніше дотримуватися інструкцій на упаковці.

Окремо варто згадати соду й оцет. Їх часто називають універсальним домашнім засобом, але після змішування вони реагують між собою. Бурхливе шипіння виглядає ефектно, проте це не означає, що ви отримали надпотужний очищувач.

Тож соду зовсім не потрібно викидати з домашнього арсеналу. Вона справді може бути корисною під час прибирання. Просто не варто сприймати її як універсальний засіб для кожної поверхні. Іноді найкращий спосіб щось не зіпсувати - не чистити це тим, що є під рукою.

Нагадаємо, як раніше Styler розповідав, якими засобами і предметами категорично не можна протирати екрани мобільних телефонів.

Теги: сода Прибирання будинку Поради
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