Барбі-паста за 15 хвилин: яскрава вечеря, яка виглядає як ресторанна страва

Ніжно-рожевий колір, кремова текстура та прості інгредієнти - це новий кулінарний тренд, який активно набирає популярності у мережі. Барбі-паста не лише ефектно виглядає, а й має насичений смак завдяки буряку та кільком виразним акцентам.

Styler з посиланням на відео в Instаgram блогерки під ніком "thefoodhub.by_ilona" розповідає, як легко приготувати цю ефектну страву вдома з доступних інгредієнтів.

Чому всі готують барбі-пасту

Рецепти рожевих страв останнім часом буквально заполонили TikTok та Instagram. Один із найпопулярніших трендів - саме барбі-паста. Її головна особливість - ніжний кремовий соус на основі буряка, який фарбує пасту у яскравий рожевий колір без жодних штучних барвників.

Попри ефектний вигляд, рецепт дуже простий. Усі інгредієнти для соусу потрібно лише збити у блендері, а готовий соус змішати зі щойно звареною пастою.

Які інгредієнти знадобляться

Для однієї порції:

паста

1 варений або запечений буряк

жменю кеш'ю

1 ст. л. крем-сиру

жменю тертого пармезану

1 ст. л. оливкової олії extra virgin

1/2 ч. л. часникового порошку

сіль і чорний перець до смаку.

Для подачі

фета

цедра лимона

свіже листя базиліку

свіжомелений чорний перець.

Як приготувати барбі-пасту

Спочатку відваріть пасту у великій кількості підсоленої води до стану аль денте відповідно до інструкції на упаковці. Воду після варіння не виливайте - вона знадобиться для соусу.

Поки вариться паста, приготуйте основу для соусу. У чашу блендера покладіть буряк, кеш'ю, крем-сир, пармезан, оливкову олію, часниковий порошок, сіль і перець. Додайте кілька ложок гарячої води з каструлі та збийте все до абсолютно гладкої кремової консистенції.

Якщо соус здається надто густим, влийте ще трохи води від пасти. Саме вона допоможе зробити текстуру ніжною та шовковистою.

Готову пасту поверніть у каструлю, влийте буряковий соус і ретельно перемішайте, щоб він рівномірно покрив кожну макаронину.

Як красиво подати страву

Розкладіть пасту у тарілки і додайте фінальні штрихи. Посипте її розкришеною фетою, тертою цедрою лимона, прикрасьте свіжим базиліком та додайте трохи свіжомеленого чорного перцю.

Саме ці інгредієнти створюють контраст смаків: солонувата фета, ароматний базилік і легка цитрусова кислинка чудово поєднуються із солодкуватим буряком.

Кілька лайфхаків, щоб паста вийшла ідеальною

Використовуйте запечений буряк - його смак більш насичений і солодкий.

Кеш'ю можна попередньо замочити на 20-30 хвилин - тоді соус стане ще ніжнішим.

Не промивайте пасту після варіння, щоб соус краще до неї прилипав.

Якщо хочете більше білка, додайте обсмажену курку, креветки або шматочки запеченого тофу.

Для ще яскравішого смаку перед подачею збризніть страву кількома краплями лимонного соку.

У результаті ви отримаєте не лише ефектну страву, яка виглядає так, ніби її подали у модному ресторані, а й дуже ніжну кремову пасту, яку легко приготувати зі звичайних продуктів. Саме тому барбі-паста стала одним із найобговорюваніших кулінарних трендів цього літа.