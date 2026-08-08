Росте "з повітря" та "висмоктує" життя з рослин: що таке повитиця та чому її так важко побороти

На перший погляд ця дивна рослина може здатися звичайним бур'яном. Але повитиця має зовсім іншу природу: вона чіпляється за рослини-господарі та живиться за їхній рахунок. Саме з такою несподіваною проблемою зіткнулася й блогерка Віра Гринишина.

Styler з посиланням на її Instagram розповість детальніше про цю незвичну рослину та радикальні методи боротьби із нею.

Блогерка показала дивну рослину

Так, Гринишина опублікувала на своїй сторінці нове відео, в якому повідомила, що помітила на своїй клумбі щось дуже незвичне.

Тонкі пагони буквально обплели весь базилік на одній з її грядок й виглядали так, ніби виросли просто "з повітря". Блогерка не стала вгадувати, що це за дивна "зараза", і звернулася по допомогу до своїх підписників.

Відповіді швидко прояснили ситуацію: виявилося, що на клумбі оселилася повитиця - рослина-паразит, яка не живе самостійно, а використовує інші рослини як джерело води та поживних речовин.

Але найбільше Гринишину, схоже, налякали не самі пояснення, а поради щодо того, що робити далі. Підписники попередили, що з такою рослиною краще не експериментувати: її потрібно якнайшвидше видалити та спалити, а заражену рослину - у випадку сильного ураження - також доведеться прибрати.

Повитиця справді "висмоктує" життя з рослин?

Повитиця (Cuscuta) - рослина-паразит із тонкими жовтуватими, помаранчевими або червонуватими стеблами. Вона обвиває рослину-господаря та за допомогою спеціальних органів проникає в її тканини, отримуючи воду й поживні речовини.

Особливість цієї "зарази" в тому, що вона може дуже швидко розростатися. Одна рослина здатна обплутати "господаря" цілою мережею пагонів, послаблюючи його та заважаючи нормальному росту.

Особливо небезпечно залишати паразита на клумбі до появи насіння. Повитиця здатна розмножуватися насінням, яке може зберігатися в ґрунті протягом тривалого часу. Тому фахівці радять не чекати, поки проблема зникне сама, а видаляти паразита якомога раніше та спалювати його. Менш кардинальні методи боротьби в цьому випадку є недієвими.

Саме так і довелося зробити Вірі Гринишиній. Після того як підписники розповіли їй про небезпеку повитиці, блогерка записала ще одне відео - цього разу вже з результатом боротьби.

Їй довелося вирвати весь базилік, на якому оселилася ця рослина-паразит. Так звичайна знахідка на клумбі закінчилася повним видаленням зараженої рослини.

"Дуже дякую всім, хто написав і попередив, я ніколи раніше не стикалася з таким паразитом і не знала наскільки це серйозно", - написала вона.