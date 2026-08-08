Від пристрасті до розчарування: ці знаки Зодіаку найчастіше закохуються не в тих

Коли почуття сильніші за здоровий глузд, легко побачити в людині більше, ніж є насправді. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найчастіше потрапляють у такі любовні історії .

Styler дізнавався, хто найчастіше ідеалізує партнерів і чому їм складно помітити очевидне.

12 місце - Козоріг

Козороги рідко втрачають голову через почуття, адже довго придивляються до людини. Вони більше довіряють вчинкам, ніж красивим словам, тому ризик закохатися не в того у них один із найнижчих.

11 місце - Діва

Діви уважно аналізують партнера і часто помічають деталі, які інші пропускають. Вони можуть дати людині шанс, але зазвичай швидко розуміють, якщо стосунки не мають майбутнього.

10 місце - Скорпіон

Скорпіони рідко закохуються випадково - вони глибоко відчувають людей і довго перевіряють їхні наміри. Однак сильна пристрасть іноді може змусити їх виправдовувати партнера.

9 місце - Телець

Тельці цінують стабільність і не поспішають відкривати серце. Але якщо вже прив’язалися, можуть довго триматися за людину, навіть коли стосунки перестали приносити радість.

8 місце - Терези

Терези легко зачаровуються красою, харизмою та романтикою. Іноді вони можуть закохатися в образ людини, яку самі створили у своїй уяві.

7 місце - Лев

Леви люблять яскраві емоції та красиві історії кохання. Через бажання бачити у партнері найкраще вони можуть не одразу помітити його недоліки.

6 місце - Овен

Овни швидко захоплюються і можуть закохатися з першого погляду. Їх приваблюють сильні емоції, але іноді саме через поспіх вони обирають не ту людину.

5 місце - Близнюки

Близнюки закохуються у спілкування, інтелект і нові враження. Проте інтерес до загадкових людей може привести їх до стосунків із тими, хто не готовий до серйозності.

4 місце - Стрілець

Стрільці часто бачать у людях потенціал і люблять давати другий шанс. Їхня віра у краще іноді змушує залишатися поруч із тими, хто цього не цінує.

3 місце - Риби

Риби - одні з найбільших романтиків серед знаків Зодіаку. Вони можуть ідеалізувати партнера, закривати очі на проблеми й закохуватися у мрію, а не в реальну людину.

2 місце - Водолій

Водолії часто тягнуться до незвичайних і складних людей. Їм може здаватися, що саме вони зможуть зрозуміти партнера краще за всіх, навіть якщо стосунки стають виснажливими.

1 місце - Рак

Раки найбільше ризикують закохатися не в ту людину через свою емоційність і бажання піклуватися. Вони можуть довго виправдовувати партнера та вірити, що любов допоможе змінити ситуацію.