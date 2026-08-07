З ними не заснеш до ранку: 8 моторошних серіалів, які надовго засядуть у пам'яті

Є серіали після яких спокійно засинаєш і до ранку забуваєш, що дивився. А є й такі, що починаєш вимикати світло у кожній кімнаті перед сном і ще кілька днів озираєшся у темних коридорах.

Styler зібрав 8 серіалів, з якими можна забути про сон - від свіжих релізів до тих, що вже стали класикою жанру.

"Скоро трапиться щось страшне" (Something Very Bad Is Going to Happen)

До весілля залишається лише тиждень, а наречена відчуває, що щось не так. Поруч ніби ховається щось дійсно темне і невідворотне. Цей серіал вийшов на Netflix навесні цього року і швидко увірвався в топи, адже сюжет дійсно лячний.

"Моторошні записи" (The Creep Tapes)

Чоловік знімає відео своїх зустрічей з незнайомцями з оголошень, кожна наступна зустріч лякає вас сильніше за попередню. Формат знайденої плівки робить все так реалістично, що починаєш сумніватись, чи це справді вигадка. Це один з тих серіалів, після яких довго не хочеться відповідати на дзвінки від незнайомих номерів.

"Зло" (Evil)

Слідчий від церкви і психолог-скептик розслідують справи, які не вписуються ані в наука, ані в релігію. Кожна відповідь породжує ще більше питань і кожна серія лякає ше більше. Сюжет змушує сумніватись у власному сприйнятті реальності. Якщо починаєш дивитися, то зупинитись неможливо.

"Воно: ласкаво просимо до Деррі" (IT: Welcome to Derry)

Серіал розповість про місто, яке охоплює щось темне задовго до того, як ми вперше побачимо Пеннівайза. Приквел покаже, як починався жах і чому всі навколо вирішили просто не помічати жахи, які відбувалися поруч. Це ностальгія і страх в одному флаконі, а фінал неабияк здивує.

"Американська історія жахів: Притулок" (American Horror Story: Asylum)

Другий сезон культового серіалу покаже психіатричну лікарню, де межа між лікарями і пацієнтами зникає дуже швидко. Тут і жорстокі експерименти, і релігійний фанатизм і щось, що неможливо пояснити жодною логікою. Більшість глядачів називають саме цей сезон найстрашнішим з усіх.

"Привиди маєтку Блай" (The Haunting of Bly Manor)

Молода вихователька приїжджає доглядати за двома дітьми у старому англійському маєтку та швидко розуміє, що в будинку живе щось потойбічне. Але найстрашніше тут те, що серіал робить з серцями глядачів у фіналі. Це один з найкрасивіших і найсумніших серіалів з моторошною історією.

"Мотель Бейтсів" (Bates Motel)

Приквел "Психо" розповість не про вбивства, а про те, як Норман Бейтс став тим, ким став. Ти знаєш, чим все закінчиться, але все одно додивишся до фіналу. Бо найстрашніше тут відбувається не в мотелі, а в голові головного героя.

"Архів 81" (Archive 81)

Реставратор плівок має відновити записи документалістки, яка зникла тридцять років тому. Чим глибше він занурюється в матеріал, тим більше починає підозрювати, що минуле і теперішнє якось пов'язані. І не на його користь. В серіалі не завжди розумієш, де реальність, а де вигадка - саме це і є найстрашнішим.