10 речей, якими не можна протирати екран телефону: вони можуть його зіпсувати

Екран смартфона ми протираємо по кілька разів на день, часто навіть не замислюючись, чи робимо це правильно. Насправді деякі звички, які здаються абсолютно безпечними, можуть відчутно скоротити його "життя".

Styler розповідає, яких помилок варто уникати під час очищення екрана смартфона, щоб він довше залишався чистим і без подряпин.

Паперові серветки з ароматизаторами

Звичайні паперові серветки здаються зручним варіантом, коли під рукою немає спеціальної тканини для екрана. Але ароматизовані серветки можуть містити лосьйони, парфумовані добавки або інші компоненти, які залишають на дисплеї тонку плівку.

Крім того, структура паперу не така ніжна, як здається. Під час частого протирання він може поступово впливати на захисний шар екрана.

Вологі серветки для меблів

Серветки для догляду за меблями створені для дерева, пластику чи інших поверхонь, але не для електроніки.

У їхньому складі можуть бути силікони, полірувальні компоненти або речовини для блиску, які на екрані смартфона залишають розводи та небажану плівку.

Засоби для миття посуду

Миючий засіб чудово справляється з жиром на тарілках, але для смартфона він занадто агресивний.

Його компоненти можуть поступово руйнувати олеофобне покриття дисплея - спеціальний шар, завдяки якому на екрані менше залишаються відбитки пальців.

Абразивна сторона кухонної губки

Іноді здається, що якщо губка добре відтирає забруднення на кухні, то вона допоможе і зі смартфоном. Насправді це один із найгірших варіантів.

Жорсткі волокна можуть залишити мікроподряпини на склі, які особливо помітні при яскравому освітленні.

Суха жорстка тканина

Старий рушник, край футболки або будь-яка груба тканина можуть здатися безпечними, але це не завжди так.

Якщо на екрані є дрібний пил чи піщинки, сухе протирання може перетворитися на своєрідне шліфування поверхні.

Побутові універсальні спреї

Засоби "для всього" часто здаються зручним рішенням, але смартфон не належить до таких поверхонь.

Універсальні спреї можуть містити аміак або інші активні речовини, які не призначені для дисплеїв і здатні пошкодити захисний шар.

Помилки, яких ми допускаємось при очищенні гаджетів (фото: magnific.com)

Духи або одеколон

Дехто використовує парфуми як швидкий спосіб прибрати плями з екрана. Але це небезпечний експеримент.

Окрім спирту, у складі парфумів є ароматичні компоненти та олії, які можуть залишати сліди й негативно впливати на покриття дисплея.

Вологі рушники для рук

Якщо телефон забруднився в дорозі, багато хто протирає його тим, що є під рукою - навіть вологим рушником.

Але такі рушники часто містять залишки мила, кремів або засобів для догляду за шкірою. Вони можуть залишати на екрані липкий шар.

Порошкові засоби для чищення

Порошки добре працюють на кухні чи у ванній, але для смартфона вони категорично не підходять.

Навіть дрібні частинки можуть діяти як абразив і залишати подряпини на скляній поверхні.

Звичайна вода з-під крана

Здавалося б, вода - найбезпечніший варіант. Але водопровідна вода часто містить мінерали та солі, які після висихання можуть залишати плями й розводи.

Якщо потрібно злегка очистити екран, краще нанести невелику кількість дистильованої води на серветку з мікрофібри, а не лити її безпосередньо на телефон.

Чим тоді правильно чистити смартфон

Найбезпечніший варіант - м'яка серветка з мікрофібри та спеціальні засоби для електроніки.

Перед очищенням смартфон краще вимкнути, не натискати сильно на екран і не наносити рідину прямо на дисплей.

Пам'ятайте, всього лише кілька хвилин правильного догляду допоможуть зберегти не лише чистий вигляд телефону, а й його захисне покриття.