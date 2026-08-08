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Главная Гороскопы От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех
Гороскопы 08 августа 2026 · 12:01

От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех

Они видят красивую картинку и могут не замечать явных сигналов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех

Знаки Зодиака, которые идеализируют партнеров (фото: Getty Images)

Когда чувства сильнее здравого смысла, легко увидеть в человеке больше, чем есть на самом деле. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые чаще всего попадают в такие любовные истории.

Styler узнавал, кто чаще всего идеализирует партнеров и почему им сложно заметить очевидное.

12 место - Козерог

Козероги редко теряют голову из-за чувств, ведь долго присматриваются к человеку. Они больше доверяют поступкам, чем красивым словам, поэтому риск влюбиться не в того у них один из самых низких.

11 место - Дева

Девы внимательно анализируют партнера и часто замечают детали, которые другие пропускают. Они могут дать человеку шанс, но обычно быстро понимают, если отношения не имеют будущего.

10 место - Скорпион

Скорпионы редко влюбляются случайно - они глубоко чувствуют людей и долго проверяют их намерения. Однако сильная страсть иногда может заставить их оправдывать партнера.

9 место - Телец

Тельцы ценят стабильность и не торопятся открывать сердце. Но если уж привязались, могут долго держаться за человека, даже когда отношения перестали доставлять радость.

8 место - Весы

Весы легко очаровываются красотой, харизмой и романтикой. Иногда они могут влюбиться в образ человека, созданного в своем воображении.

7 место - Лев

Львы любят яркие эмоции и красивые истории любви. Из-за желания видеть в партнере лучше они могут не сразу заметить его недостатки.

6 место - Овен

Овны быстро увлекаются и могут влюбиться с первого взгляда. Их привлекают сильные эмоции, но иногда именно из-за спешки они выбирают не того человека.

5 место - Близнецы

Близнецы влюбляются в общение, интеллект и новые впечатления. Однако интерес к загадочным людям может привести их к отношениям с теми, кто не готов к серьезности.

4 место - Стрелец

Стрельцы часто видят в людях потенциал и любят давать второй шанс. Их вера в лучшее время иногда заставляет оставаться рядом с теми, кто этого не ценит.

3 место - Рыбы

Рыбы - одни из величайших романтиков среди знаков Зодиака. Они могут идеализировать партнера, закрывать глаза на проблемы и влюбляться в мечту, а не в реального человека.

2 место - Водолей

Водолеи часто тянутся к необычным и сложным людям. Им может казаться, что именно они смогут понять партнера лучше всех, даже если отношения становятся утомительными.

1 место - Рак

Раки больше всего рискуют влюбиться не в того человека из-за своей эмоциональности и желания заботиться. Они могут долго оправдывать партнера и верить, что любовь поможет изменить ситуацию.

К слову, недавно Styler рассказал, к чему снится беременность.

Кроме этого, на днях Styler объяснил, какие мужские имена дарят силу и большой нрав.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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