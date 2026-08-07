Не только лен: стилист раскрыла 6 секретов комфортного образа в жару

В жаркие дни комфорт зависит не только от того, сколько на вас одежды, но и от фасона и ткани. Стилист Яна Марковская раскрыла правила, которые помогут выглядеть стильно даже в сильную жару.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает, какие ткани выбирать в жару и какие детали помогут создать модный "лук".

Не бойтесь черного

В жаркую погоду многие автоматически выбирают максимально открытую одежду, но стилист советует обратить внимание прежде всего на цвета.

Светлые оттенки - молочный, экрю, масляный, небесный или оливковый - меньше нагреваются на солнце и помогают создать легкий летний образ.

Впрочем, это не значит, что от любимого черного нужно отказываться.

"Черный также может работать летом, если выбирать свободный крой и легкие натуральные ткани", - объясняет Яна Марковская.

Именно фасон часто имеет большее значение, чем цвет: просторная одежда позволяет телу лучше охлаждаться.

Создавайте пространство между телом и тканью

Одна из самых распространенных ошибок в жару - слишком обтягивающая одежда. Когда ткань плотно прилегает к коже, тело быстрее перегревается, а вещи становятся некомфортными.

Стилист советует выбирать полуприлегающие или свободные силуэты, создающие воздушную прослойку.

Поэтому летом хорошо работают легкие рубашки, широкие брюки, платья свободного кроя и юбки, которые не сковывают движений.

Выбирайте правильные ткани

Материал одежды летом играет одну из главных ролей. Лучшими вариантами для жаркой погоды остаются лен, хлопок, шелк и тенсел.

В то же время, если хочется, чтобы вещи выглядели аккуратно в течение всего дня, можно обратить внимание на ткани со смешанным составом.

Небольшой процент синтетических волокон - до 20% - помогает одежде лучше держать форму, меньше мяться и упрощает уход, при этом сохраняя комфорт.

Добавьте легкие летние аксессуары

Летом, когда одежда становится проще, именно аксессуары помогают сделать образ завершенным.

Вместо тяжелых темных сумок стилист советует обратить внимание на легкие фактуры: рафию, солому, канвас, кроше или светлую кожу.

А украшения с жемчужинами, ракушками или морскими мотивами могут придать даже базовому комплекту чувство отпуска и изысканности.

Используйте вырезы и разрезы

Не обязательно выбирать очень короткие вещи, чтобы чувствовать себя комфортно летом. Охладить образ помогут правильные детали.

Разрезы на юбках и платьях, открытые плечи или спина обеспечивают вентиляцию и одновременно выглядят элегантнее, чем откровенные летние образы.

По словам стилиста, именно такие акценты позволяют сочетать комфорт и женственность.

Как выбрать головной убор на лето

Головной убор летом - это не только защита от солнца, но и важная часть образа.

Для повседневных городских комплектов Яна Марковская советует выбирать однотонную кепку. Она легко сочетается с джинсами, рубашками, платьями и спортивным стилем.

Если хочется придать образу большей изящества, следует обратить внимание на соломенные шляпы или шелковые платки.

Такой аксессуар может стать именно той деталью, которая собирает весь летний образ и делает его завершенным.