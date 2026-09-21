UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:37 Люди
KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч (фото)
12:23 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября
11:04 Люди
Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео)
10:26 Тренды
Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью
08:12 Вкусно
Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса
06:07 Гороскопы
Скорпионам - новый этап, Львам - лидерство: таро-прогноз на 21 сентября
20:08 Гороскопы
Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз
18:37 Тренды
От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью
17:21 Вкусно
Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом
16:03 Люди
Герои "Холостяка" сейчас: как живут и с кем встречаются Цымбалюк, Терен и Топольский
Все новости
Главная Люди KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч (фото)
Люди 21 сентября 2026 · 13:37
Add as a preferred source on Google

KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч (фото)

Ювелирный бренд заявил, что артистка якобы почти год не возвращает украшения, которые брала для выступления
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч (фото)

KUGATESSA в центре обсуждения в Threads (фото: Styler)

Певица KUGATESSA (Саша Кугат) после первого прайм-шоу "Фабрики зірок" оказалась в центре сканадала. Это произошло из-за публичного заявления ювелирного бренда à propos относительно украшений стоимостью более 40 тысяч гривен.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на заявление бренда в Threads.

Что произошло

После первого прайм-шоу "Фабрики зірок" ювелирный бренд à propos опубликовал заявление об украшениях, которые, по словам представителей компании, были переданы Саше Кугат для выступления еще около года назад.

Представители бренда утверждают, что общая стоимость изделий составила более 40 тысяч гривен. По их словам, артистка должна была вернуть украшения после использования, однако этого вроде бы не произошло.

"Год назад Саша взяла у нас украшения для выступления на сумму более 40 000 грн и так их и не вернула. А теперь вот они - на ней в эфире "Фабрики зірок", - заявили представители бренда.

В à propos также отметили, что почти год видели свои украшения на Саше Кугат и ждали их возвращения. По их словам, впоследствии на сообщения и просьбы по поводу изделий перестали отвечать.

"К сожалению, в определенный момент на наши сообщения и просьбы просто перестали реагировать", - говорится в заявлении.

Бренд также отметил, что поддерживает молодых артистов, одалживает украшения для съемок и выступлений, а иногда и дарит их.

"Прозрачность, честность и взаимное уважение - одни из ключевых принципов, на которых строится бренд. Именно поэтому подобный опыт для нас особенно досадный", - заявили в à propos.

Представители бренда также добавили, что выступают за прозрачное и ответственное сотрудничество в культурной сфере. Пока публично озвучена именно позиция à propos. Ответа Саши Кугат на заявление бренда в данном сообщении нет.

Кто такая KUGATESSA

KUGATESSA - сценический псевдоним Саши Кугат, участницы обновленной "Фабрики зірок".

Певица приняла участие в отборе участников музыкального проекта и появилась в первом прайм-шоу. В то же время до финальной двенадцатки участников "Фабрики зірок" она не прошла.

Раньше мы рассказывали, для чего PRONKIN пришел на "Фабрику зірок".

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября Гороскопы Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября
Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса
Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса Вкусно
От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью
От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью Тренды
Больше интересного
Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео) Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео) Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 11:04
Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 10:26
Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз Катерина Собкова · 20 сентября 2026, 20:08
Скорпионам - новый этап, Львам - лидерство: таро-прогноз на 21 сентября Скорпионам - новый этап, Львам - лидерство: таро-прогноз на 21 сентября Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 06:07