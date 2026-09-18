Обновленная "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала судьей, а POVIN 13-й фабриканткой - фото

17 сентября на SWEET.TV показали первое прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок". По результатам зрительского голосования к 12 основным участникам присоединилась POVIN, а специальным судьей выпуска стала DOROFEEVA.
Кто стал 13-м фабрикантом и чем запомнилось первое прайм-шоу, рассказывает Styler.
Кто стал 13-м фабрикантом
17 сентября состоялось первое прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок". 12 участников впервые вышли на большую сцену проекта, показали подготовленные образы и исполнили песни.
Одной из главных интриг вечера было оглашение 13-го фабриканта. Им стала Вероника Степаненко, выступающая под псевдонимом POVIN. За нее проголосовали 3975 зрителей.
В общей сложности во время голосования за участников кастинга отдали 26 938 голосов.
Вероника Степаненко стала 13-й фабриканткой (фото: пресс-служба "Фабрики зірок")
Сколько денег передадут Superhumans
Голосование должно было не только определить нового участника проекта. Чтобы подтвердить свой выбор, зрители могли символически поддержать фабрикантов гривной.
В результате SWEET.TV увеличит собранную во время голосования сумму в десять раз. В общей сложности 269 380 гривен передадут Superhumans Center.
Средства будут направлены, в частности, на работу отделения, где помогают украинцам с восстановлением слуха.
Все "фабриканты" (фото: пресс-служба "Фабрики зірок")
DOROFEEVA стала приглашенной судьей
Специальным гостем первого прайм-шоу стала DOROFEEVA. Она присоединилась к постоянной тройке судей - Ивану Клименко, Ирине Горовой и Алана Бадоеву.
Артистка оценивала первые выступления фабрикантов и особо отметила постановки шоу.
"Я счастлива, что в Украине такие свежие классные постановки, спасибо за это", - сказала DOROFEEVA.
Надя Дорофеева (фото: пресс-служба "Фабрики зірок")
Говоря о современных артистах, певица подчеркнула, что сегодня недостаточно хорошо петь. По ее мнению, артисту нужно уметь работать с разными форматами, менять образы, танцевать, давать интервью и вообще быть многогранным.
"Современная попартистка должна уметь и танцевать, и петь, и менять образы, и давать интервью, а это все очень сложно. Но я в вас верю, у вас все удастся", - обратилась она к участникам.
Жюри "Фабрики зірок" ( фото: пресс-служба "Фабрики зірок")
У фабрикантов уже вышли собственные песни
Первое прайм-шоу стало также стартом нового музыкального этапа проекта. Каждый из фабрикантов уже представил сольную песню.
Ведущие шоу Владимир Дантес и Даша Кубик ( фото: пресс-служба "Фабрики зірок")
Релизы доступны на основных стриминговых платформах. Таким образом, слушатели могут отдельно познакомиться с музыкой новых участников и их собственным звучанием.
На сцене шоу также появился Олейник. Вместе с Владимиром Дантесом он исполнил песню про ту самую девочку "Олю".
Где смотреть "Фабрику зірок"
Первый прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок" уже доступен для просмотра на SWEET.TV. Новые выпуски будут выходить по пятницам.
Посмотреть премьерный выпуск также можно бесплатно на YouTube.
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