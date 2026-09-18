Затока, Железный Порт и Бердянск до полномасштабной войны: архивные видео с курортов

До полномасштабной войны украинцы каждое лето массово уезжали на море. Залив, Железный Порт и Бердянск были знакомы для многих мест отдыха - с переполненными пляжами, базами, гостиницами, кафе и долгими вечерами у моря.

Styler рассказывает об известных украинских курортах такими, какими их помнят до 2022 года.

Затока

Затока в Одесской области до 2022 года была одним из самых известных морских курортов Украины. В разгар сезона сюда приезжали тысячи туристов, а местные пляжи заполнялись отдыхающими.

Здесь работали базы отдыха, гостиницы, кафе, рестораны, магазины и развлекательные заведения. Курорт особенно ценился за длинные песчаные пляжи и возможность провести отпуск у Черного моря без поездки за границу.

Архивные кадры из Затоки хорошо показывают, насколько людным был курорт летом. На пляжах почти не оставалось свободного места, а вдоль побережья кипела привычная туристическая жизнь.

В то же время важно уточнить: Затока не находится под российской оккупацией . Курорт остается на подконтрольной Украине территории. Однако война существенно изменила жизнь селения. Затока неоднократно подвергалась российским обстрелам, а из-за рисков безопасности и ограничения доступа к морю курорт уже не может работать так, как до 2022 года.

Поэтому довоенные видео из Затоки сегодня особенно контрастируют с современными кадрами. Там, где раньше были переполнены пляжи и инфраструктура, война оставила поврежденные объекты и пустые территории.

Железный Порт

Железный Порт в Херсонской области до полномасштабного вторжения был одним из популярных направлений летнего отдыха. Курорт привлекал туристов песчаными пляжами Черного моря, доступным жильем и множеством заведений для отдыха.

Летом здесь было людно с самого утра. На побережье работали кафе и магазины, а по вечерам туристы прогуливались по набережной и проводили время в многочисленных развлекательных заведениях.

На архивных видео Железный Порт именно таким и запомнился многим украинцам - громким, людным и по-летнему беззаботным.

После начала полномасштабного вторжения курорт оказался в оккупации. Железный Порт расположен на левобережье Херсонской области, которое контролируют русские войска.

Поэтому сегодня возвратиться туда на обычный пляжный отдых невозможно. Довоенные записи остаются своеобразным архивом того, каким был курорт до российского вторжения.

Бердянск

Еще одним популярным направлением был Бердянск в Запорожской области. Город на побережье Азовского моря много лет принимал туристов из разных регионов Украины.

Одной из главных туристических локаций была Бердянская коса. Здесь размещались пляжи, базы отдыха, пансионаты и другие объекты туристической инфраструктуры.

В сезон Бердянск оживал: на пляжах было много людей, работали кафе и аттракционы, а курортная часть города была заполнена отдыхающими.

После начала полномасштабного вторжения Бердянск оказался во временной российской оккупации. Российские войска захватили город в конце февраля 2022 года.

Кадры из довоенного Бердянска сегодня показывают уже не просто место для летнего отпуска. На них можно увидеть украинский город таким, каким он был до оккупации.