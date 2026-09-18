Затока, Залізний Порт і Бердянськ до повномасштабної війни: архівні відео з курортів

До повномасштабної війни українці щоліта масово їхали на море. Затока, Залізний Порт і Бердянськ були знайомими для багатьох місцями відпочинку - з переповненими пляжами, базами, готелями, кафе та довгими вечорами біля моря.

Styler розповідає про відомі українські курорти такими, якими їх пам'ятають до 2022 року.

Затока

Затока на Одещині до 2022 року була одним із найвідоміших морських курортів України. У розпал сезону сюди приїжджали тисячі туристів, а місцеві пляжі заповнювалися відпочивальниками.

Тут працювали бази відпочинку, готелі, кафе, ресторани, магазини та розважальні заклади. Курорт особливо цінували за довгі піщані пляжі та можливість провести відпустку біля Чорного моря без поїздки за кордон.

Архівні кадри з Затоки добре показують, наскільки людним був курорт улітку. На пляжах майже не залишалося вільного місця, а вздовж узбережжя кипіло звичне туристичне життя.

Водночас важливо уточнити: Затока не перебуває під російською окупацією. Курорт залишається на підконтрольній Україні території. Проте війна суттєво змінила життя селища. Затока неодноразово зазнавала російських обстрілів, а через безпекові ризики та обмеження доступу до моря курорт уже не може працювати так, як до 2022 року.

Саме тому довоєнні відео із Затоки сьогодні особливо контрастують із сучасними кадрами. Там, де раніше були переповнені пляжі та туристична інфраструктура, війна залишила пошкоджені об'єкти й порожні території.

Залізний Порт

Залізний Порт на Херсонщині до повномасштабного вторгнення був одним із популярних напрямків літнього відпочинку. Курорт приваблював туристів піщаними пляжами Чорного моря, доступним житлом та великою кількістю закладів для відпочинку.

Влітку тут було людно від самого ранку. На узбережжі працювали кафе та магазини, а вечорами туристи прогулювалися набережною та проводили час у численних розважальних закладах.

На архівних відео Залізний Порт саме таким і запам'ятався багатьом українцям - гучним, людним і по-літньому безтурботним.

Після початку повномасштабного вторгнення курорт опинився в окупації. Залізний Порт розташований на лівобережжі Херсонської області, яке контролюють російські війська.

Тому сьогодні повернутися туди на звичайний пляжний відпочинок неможливо. Довоєнні записи залишаються своєрідним архівом того, яким був курорт до російського вторгнення.

Бердянськ

Ще одним популярним напрямком був Бердянськ у Запорізькій області. Місто на узбережжі Азовського моря багато років приймало туристів з різних регіонів України.

Однією з головних туристичних локацій була Бердянська коса. Тут розташовувалися пляжі, бази відпочинку, пансіонати та інші об'єкти туристичної інфраструктури.

У сезон Бердянськ оживав: на пляжах було багато людей, працювали кафе та атракціони, а курортна частина міста була заповнена відпочивальниками.

Після початку повномасштабного вторгнення Бердянськ опинився під тимчасовою російською окупацією. Російські війська захопили місто наприкінці лютого 2022 року.

Кадри з довоєнного Бердянська сьогодні показують уже не просто місце для літньої відпустки. На них можна побачити українське місто таким, яким воно було до окупації.