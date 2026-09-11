"Фабрика зірок" определила участников нового сезона: жюри изменило решение в последний момент

"Фабрика зірок" 2026 определила участников нового сезона. После второго тура кастинга жюри объявило имена тех, кто продолжит путь в шоу, а в конце приняло неожиданное решение относительно еще двух артистов.

Об этом рассказывает Styler, ссылаясь на второй кастинг "Фабрика зірок" на YouTube .

Кто прошел на "Фабрику зірок"

Второй тур кастинга начался с 25 потенциальных фабрикантов. У участников было всего 24 часа, чтобы подготовить собственные песни вместе с коучами и представить их жюри.

После выступлений и последнего совещания команда проекта стала называть тех, кто продолжит участие в "Фабриці зірок". Сначала речь шла об 11 местах.

Первым в состав прошел JEZUSMAN. Жюри отметило, что он удивил их с первого тура кастинга.

Итак, общая "12-ка" выглядит так:

JEZUSMAN – Артист, которому точно не требуется дополнительное разрешение быть ярким. JEZUSMAN совмещает вокал, танцы и электронную музыку и вдохновляется Madonna. Говорит о себе просто: "Я - другой". И именно эту свою иначесть хочет показать на "Фабриці".

NANA SOLIS - артистка, которая любит не только музыку, но и все вокруг нее: моду, контент, путешествия и шоу-бизнес. Ее музыкальные ориентиры - ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae.

- артистка, которая любит не только музыку, но и все вокруг нее: моду, контент, путешествия и шоу-бизнес. Ее музыкальные ориентиры - ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae. Tender Di - гитарист, автор собственных песен и человек, мечтающий вывести украинскую музыку на мировой уровень. Может танцевать под любимую музыку прямо на улице. Его главный вызов на "Фабриці" - позволить себе быть заметным.

Диана Стасюк - 18-летняя артистка из Бучи, финалистка Junior Eurovision и участница музыкальных представлений и международных конкурсов. На "Фабриці" хочет не просто выступать, а показать себя такой, какой ее еще не видели.

BEREZA - музыкант-самоучка, который в свое время учился играть на гитаре за YouTube. Выступал на "Чорноморських іграх", концертах и даже прямо на улицах Украины и Италии. Его главная цель - дарить людям эмоции через музыку и строить карьеру артиста с большой аудиторией.

nasu - львовянка с джазовым бэкграундом и мецко-сопрано, которая может все равно легко погрузиться в музыку Sade, Ariana Grande или Florence Welch. Ее главная суперсила - умение проживать эмоции через музыку.

DIKIY - баритон, мультиинструменталист и поклонник James Brown, Michael Jackson и Stevie Wonder. Пишет блюз, инди, альт-поп и фанк, играет на фортепиано, гитаре и трубе. А еще считает, что даже самый яркий сольный артист ничего не стоит без сильной команды.

Nebokrai band - группа из Винницы, объединяющая рок, электронику и любовь к большим сценам. Среди их музыкальных ориентиров - Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead и The Prodigy. Один из участников группы специально вернулся из Германии в Украину, чтобы творить музыку вместе со своими коллегами.

MÝRO – 17-летний киевлянин, занимающийся вокалом уже десять лет. Среди его кумиров - AURORA, JENNIE, Ariana Grande и Lady Gaga. Однажды он уехал за границу на конкурс, полностью потерял голос, но все равно вышел на сцену. Теперь его цель - создавать музыку, которая будет объединять сотни людей.

xstatty - вокалистка, успевшая выступить на "Чорноморських іграх", "Танцях з зірками" и вместе с группой "Скрябін". Ее самая большая мечта - спеть с Billie Eilish.

Anna Simon - она пришла в музыку без профессионального образования - вокал начинался для нее как хобби. Ее большая мечта - однажды услышать свою композицию на радио и собрать Uber Arena в Берлине, а также познакомиться с Джамалой и Веркой Сердючкой.

Отдельно жюри отметило сильнейшие стороны каждого из участников. В частности, по поводу Дианы Стасюк отметили ее голос и харизму, а BEREZA назвали артистом, способным удивлять и работать на широкую аудиторию.

По поводу DIKIY жюри отметило его как сильного автора и музыканта и увидело потенциал для большой сцены.

MÝRO также получил одобрительную оценку за разноплановость. На первом кастинге он показал танцевальный перформанс, а на этот раз – драматическую и лирическую сторону.

(фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Жюри сделало неожиданный выбор

Когда до завершения отбора осталось мало мест, команда проекта решила отойти от первоначального плана.

В жюри оставались еще два артиста, которые нравились команде, но каждому отдельно, по мнению продюсеров, чего-то не хватало. Тогда возникла идея объединить их.

Речь идет о Саше Лисане и Лилии Паламар.

Команда решила, что вместе они могут быть сильнее отдельно. Лисан - автор песен, а Паламарь, по оценке жюри, нуждается в дополнительном профессиональном развитии. Именно поэтому им было предложено попробовать работать дуэтом.

Артисты согласились.

Таким образом, первоначальный план с 11 участниками изменился прямо во время финального решения. Именно этот момент стал одним из главных сюрпризов второго кастинга.

(фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Кто еще получил шанс попасть на шоу

Для тех, кто не прошел основной отбор, дверь "Фабрики зірок" также не захлопнулась.

В выпуске объявили, что выбывшие на предварительном этапе участники присоединятся к голосованию за следующего фабриканта. Сначала в эфире его называют 13-м участником.

Зрители могут самостоятельно избрать своего фаворита. Для голосования нужно перейти на сайт шоу, авторизоваться по телефону и подтвердить голос символической оплатой в 1 гривну. За каждый голос SWEET.TV должно перечислить 10 гривен на восстановление слуха в центре Superhumans. Один зритель может дать один голос.

Что ждет участников "Фабрики зірок"

Новый сезон отличается от классического формата шоу тем, что участники дают возможность работать именно с собственным музыкальным материалом.

Во втором туре они готовили авторские песни вместе с коучами. За вокал отвечает TAYANNA, за хореографию - Яна Цыбульская, а актерским мастерством участники занимались с Виталием Ажновым.

Организаторы отмечают, что задача проекта не ограничивается поиском победителя одного телевизионного шоу. Команда хочет помочь молодым артистам развиваться, работать с собственной музыкой и выходить на более широкую аудиторию.

Впереди участников ждут 10 праймшоу, а финалом сезона должен стать большой концерт во Дворце спорта, где объявят победителя.