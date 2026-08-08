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Главная Вкусно Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара
Вкусно 08 августа 2026 · 09:32

Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара

Что готовить, когда дома мало продуктов
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара

Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома (коллаж Styler)

Часто кажется, что в холодильнике нет ничего. Но если присмотреться, почти всегда найдутся яйца, рис, лук, капуста, мука или кусок хлеба.

Шеф-повар Александр Огродник рассказал Styler, что именно из этих простых продуктов можно приготовить не уступающие ресторанным блюда.

Яйца

Если у вас дома есть яйца, приготовьте намазку на хлеб с кремом-сыром, авокадо и маринованным огурцом.

Мягкие яйца, крем-сыр и чуть-чуть французской горчицы делают обычный бутерброд полноценным завтраком или перекусом.

Что еще можно приготовить:

  • омлет;
  • шокшука;
  • яичный салат;
  • фаршированные яйца;
  • фритата с овощами.

Совет шефа: варите яйца 6–7 минут после закипания – желток останется кремовым и сделает любую намазку более нежной.

Лук

Вместо обыкновенного маринованного лука попробуйте малиновый маринованный лук.

Малина добавляет легкую фруктовую кислинку, а горячий маринад убирает резкость, поэтому такой лук прекрасно подходит к мясу, бургерам, салатам и даже обычному картофелю.

Что еще можно приготовить из лука?

  • быстрый маринованный лук;
  • карамелизированный лук;
  • луковой конфитюр;
  • соус к мясу;
  • луковый суп.

Совет шефа: если заливаете лук горячим маринадом, он станет более мягким на вкус и не оставит резкого послевкусия.

Цветная капуста

Многие просто отваривают ее, хотя лучший вкус она раскрывает после запекания.

Попробуйте запеченную цветную капусту с зеленым соусом на основе тахини, зелени и мисо-пасты.

После духовки капуста становится слаще, а соус придает насыщенности.
Вот как готовить:

Цветную капусту отварите в хорошо подсоленной воде 10 минут.

Сбрызните маслом и отправляйте в духовку на режим гриль при 200–220°C на 15–20 минут до хорошего румяного цвета.

Приготовьте соус.

Для соуса возьмите:

  • 5 г укропа
  • 5 г петрушки
  • 5 г кинзы
  • 25 г тахини
  • 10 г лимонного сока
  • 15 г мисо пасты
  • 1 зубчик чеснока (~5 г)
  • чили (по вкусу)
  • 50–70 г воды

Все ингредиенты мелко порезать или перебить до консистенции соуса, он должен быть кремовый, но текучий.

Финал: горячую, румяную капусту поливаете соусом и все.

Это один из тех вариантов, когда полезная еда становится реально вкусной, а не просто "надо съесть".

Что еще можно приготовить:

  • крем-суп;
  • овощные оладьи;
  • запеканку;
  • пюре;
  • обжаренную капусту со специями.

Совет шефа: перед запеканием отварите соцветия 8–10 минут в хорошо подсоленной воде - внутри они останутся нежными, а снаружи быстро подрумянятся.

Мука

Даже из четырех ингредиентов можно приготовить домашний багет без замеса.

Нужны только мука, вода, дрожжи и соль. Большую часть времени тесто просто подходит, а результат - хрустящая корочка и мякиш, как в пекарне.

Что еще можно приготовить:

фокачу;
пиццу;
домашние булочки;
лепешки на сковороде;
хлебные палочки.

Совет шефа: не добавляйте много муки во время формирования. Чем влажнее тесто, тем более ячеистым и воздушным будет хлеб.

Рис

Если дома есть рис, не ограничивайтесь только гарниром.

Попробуйте нежную рисовую кашу на молоке со взбитыми сливками. Она получается легкой, воздушной и больше похожа на десерт, чем на обычную кашу.

Что еще можно приготовить:

жареный рис с яйцом;
ризото;
рисовый пудинг;
рисовые котлеты;
салат с вареным рисом и овощами.

Совет шефа: сначала дайте рису впитать воду, а потом добавляйте горячее молоко. Так зерно умеренно приготовится, а каша станет кремовой.

Ранее Styler рассказывал о гениальном рецепте освежающего компота из крыжовника.

Теги: Рецепты Приготовление
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