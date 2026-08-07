Как выглядят возлюбленные Дантеса, Пономарева и Боржемской: редкие фото звезд

Украинские звезды все чаще оберегают личную жизнь от излишнего внимания. Владимир Дантес, Александр Пономарев, Марина Боржемская и Екатерина Лозовицкая уже раскрыли новые романы, но не спешат делиться всеми подробностями.

Styler рассказывает, кто покорил сердца знаменитостей и как выглядят их избранники, которых они редко показывают.

Владимир Дантес

Певец всегда был достаточно открытым в вопросах личной жизни, однако новые отношения певец решил не выносить на публику.

После разрыва с дизайнером и предпринимателем Дашей Кацуриной артист некоторое время оставался сам. Ранее Дантес был женат на певице Наде Дорофеевой, а после развода начал новые отношения с Кацуриной.

Слухи о разрыве пары появились в августе прошлого года. Впоследствии Кацурина подтвердила, что они больше не вместе, и призналась, что впервые за многие годы осталась наедине с собой.

Однако в июне 2026 года Дантес намекнул, что его сердце снова занято. Артист опубликовал видео, где проводит время с девушкой. Пара нежно обнимается и целуется, но камера расположена так, что разглядеть ее лицо невозможно.

Единственное, что удалось заметить поклонникам, - у девушки длинные темные волосы. Позже певец показал еще один момент с любимой и собакой в лифте, но снова оставил ее личность загадкой.

Дантес с новой девушкой (скриншот)

Марина Боржемская

Телеведущая, фитнес-эксперт и блогерша Марина Боржемская также не спешит раскрывать все детали личной жизни.

Она стала известна после участия в шоу "Зважені та щасливі". Много лет Марина была в браке с боксером Вячеславом Узелковым. Пара прожила вместе более 20 лет, воспитывала двоих детей - сына Роберта и дочь Оливию, а в 2018 году объявила о разводе.

В феврале 2026 года Боржемска впервые рассказала, что снова находится в отношениях. Она призналась, что рядом с ней есть человек, с которым ей тепло и комфортно.

"Это еще такие очень ранние отношения, но это о спокойствии душевном, комфорте и поддержке", - рассказала Марина.

По словам телеведущей, они познакомились в Киеве, а ее избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу или ее профессиональной деятельности. Также она отметила, что уже познакомила его со своими детьми.

Недавно Боржемская показала романтическое фото с любимым. На кадре мужчина обнимает ее за талию, а пара вместе смотрит на закат. Впрочем, лицо своего избранника Марина снова скрыла.

Как выглядит возлюбленный Марины Боржемской (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Екатерина Лозовицкая

В список звезд, которые не сразу открывают личную жизнь, относится и модель Екатерина Лозовицкая.

Она стала известна после участия в 12 сезоне романтического шоу "Холостяк", где в финале получила кольцо от Алекса Топольского. Однако по завершении проекта их история любви быстро завершилась.

Позже Екатерина около двух лет встречалась с мужчиной по имени Владимир. Он даже сделал ей предложение, но вскоре пара рассталась.

В августе 2026 года модель рассекретила новый роман. Ее избранником стал певец Гидаят Сеидов, знакомый украинским зрителям с участием в 13 сезоне шоу "Голос країни". Там артист был в команде Артема Пивоварова и дошел до полуфинала.

Пара не слишком часто делится общими моментами, поэтому каждое новое появление вместе привлекает внимание поклонников.

Победительница "Холостяка-12" с новым бойфрендом (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Александр Пономарев

Личная жизнь Александра Пономарева годами интересует поклонников. Певец редко комментирует романы и старается не выставлять отношения напоказ.

В прошлом артист вступал в гражданский брак с продюсером Еленой Мозговой, с которой воспитывал двух дочерей. Позже он женился на Виктории Мартынюке, которая родила ему сына Александра. Этот брак завершился разводом.

В 2025 году стало известно, что певец находится в новых отношениях, однако свою избранницу он не показывал. Только в июне 2026 Пономарев впервые опубликовал фото с любимой.

На снимке артист позирует вместе с Софией во время празднования дня рождения телеведущего Дмитрия Комарова. На кадре можно увидеть других украинских знаменитостей.

Это стало первым случаем, когда Пономарев открыто показал женщину, которая рядом с ним.

Известно, что София работает концертным директором певца и давно является частью его команды.

Девушка не ведет публичную жизнь и не принадлежит к украинскому шоу-бизнесу, поэтому информации о ней немного. По данным, которые ранее появлялись в СМИ, она младше артиста на 17 лет.

Пономарев с Софией и друзьями (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Григорий Бакланов

Украинский актер Григорий Бакланов также не спешил выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. После разрыва с актрисой Анастасией Цымбалару он только недавно решился показать, что снова счастлив в отношениях.

Ранее Бакланов и Цымбалару были одной из самых известных актерских пар. Их роман длился 10 лет, а 2,5 года они прожили в браке. В марте 2024 года стало известно об их разводе.

Бывшие супруги не стали раскрывать причины разрыва, однако отметили, что им удалось сохранить теплые и хорошие отношения.

В апреле 2026 года Бакланов впервые после развода показал новую любимую. Актер опубликовал нежное фото, на котором целует темноволосую девушку, а она отвечает ему взаимностью. В то же время ее имя артист пока не раскрывает.

О новых отношениях Бакланов рассказывал еще раньше в интервью Мирославе Мандзюк. Тогда он признался, что больше не одинок и чувствует себя счастливым рядом с избранницей.

Григорий Бакланов с любимой (фото: instagram.com/baklanov.gr)