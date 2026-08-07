Плаксивая Мирта из "Гарри Поттера": как сейчас выглядит актриса, которая в 37 сыграла 13-летнюю девочку

Плаксивая Мирта не принадлежала к главным персонажам "Гарри Поттера", но ее сложно забыть. Призрак ученицы, годами скучавшей в туалете Хогвартса, запомнился чудаковатым поведением, сострадательным голосом и забавными сценами. Но еще большей неожиданностью для многих стало то, что школьницу сыграла актриса, которой на тот момент было уже 37 лет.

Styler рассказывает, как Ширли Гендерсон получила необычную роль, почему ей доверили образ школьницы и как она живет сегодня.

Как взрослая актриса стала школьницей Хогвартса

Ширли Гендерсон родилась в Шотландии и еще в начале карьеры обратила на себя внимание режиссеров недюжинной внешностью, невысоким ростом и молодым голосом. Именно эти особенности позволяли ей дольше многих коллег играть героинь, значительно моложе себя.

В 2002 году она впервые появилась в роли Плаксивой Мирты в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната". На тот момент актрисе было 37 лет, хотя ее героиня по сюжету навсегда осталась 14-летней ученицей Хогвартса.

Плаксивая Мирта - персонаж, которого сыграла Ширли Гендерсон (коллаж: Styler)

Плаксивая Мирта - призрак ученицы, которая погибла в Хогвартсе в 14-летнем возрасте и после смерти осталась бродить по замку. Учитывая, что героиня не взрослеет, создателям экранизации требовалась актриса, способная убедительно передать образ подростка. Молодой голос, мимика и внешность Ширли сделали ее выбор почти безупречным.

После успеха "Тайной комнаты" она вернулась к роли Мирты в ленте "Гарри Поттер и кубок огня", окончательно закрепив за собой статус одной из известнейших второстепенных героинь франшизы.



Как сейчас живет Ширли Гендерсон

Популярность "Гарри Поттера" не сделала Ширли Гендерсоном заложницей одного образа. Она и дальше активно снималась в британских и голливудских проектах, легко переходя от комедий к драмам.

Зрители могли видеть ее в фильмах "Бриджит Джонс: Границы разумного", "Мария-Антуанетта" Софии Копполы, "Окджа", а также во втором сезоне популярного британского сериала "Счастливая долина", где она сыграла роль Фрэнсиса Драммонда.

Не все знают, что актриса присоединилась и к вселенной "Звездных войн". Именно ее голос получил харизматичный механик Бабу Фрик в ленте "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Позже Гендерсон озвучила и других анзеланцев в третьем сезоне сериала "Мандалорец".

Ширли не перестала сниматься и после 60-летия. В 2025 году она снова вернулась к роли Джуд в фильме "Бриджит Джонс: Без сознания от парня", а также работает над новыми проектами, среди которых полнометражная лента "Мандалорец и Грогу", где она снова озвучивает персонажей расы анзеланцев.

Ширли Гендерсон - как актриса выглядит сегодня (скриншот)

Сегодня актриса редко рассказывает о личной жизни, не ведет социальных сетей и не стремится к постоянному вниманию прессы. В то же время она остается востребованной в профессии, а для миллионов зрителей будет навсегда ассоциироваться с Плаксивой Миртой - привидением, которое стало одним из самых ярких персонажей вселенной "Гарри Поттера".