Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов

Астрологи составили прогноз на 20 сентября по картам Таро для каждого знака Зодиака . Карты подсказывают, на что обратить внимание в этот день, каких изменений ожидать и какие решения могут оказаться важными.

Овен

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

В этот день Овнам может быть сложно окончательно отпустить ситуацию, давно потерявшую смысл. Карта советует не возвращаться в прошлое только из-за страха перед неизвестным и честно спросить себя, чего вы хотите сейчас.

Телец

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

Тельцам следует избегать конфликтов и споров, которые не принесут желаемого результата. Перевернутая карта указывает на возможность примирения, возобновления диалога или отказа от борьбы ради собственного спокойствия.

Близнецы

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Близнецы могут столкнуться с ощущением, что события развиваются не так, как они планировали. Не стоит спешить винить обстоятельства - этот день лучше использовать для переоценки своих решений и поиска нового подхода.

Рак

Карта Таро: Маг

Раков ждет день, когда многое будет зависеть именно от их инициативы. Карта Мага говорит о сильном потенциале: если четко сформулировать цель и действовать уверенно, то можно сделать важный шаг вперед.

Лев

Карта Таро: Дьявол, перевернутый

Львы получают шанс освободиться от того, что давно их ограничивает. Это может быть зависимость, токсическая ситуация или привычка, мешающая двигаться дальше - 20 сентября будет способствовать разрыву с таким сценарием.

Дева

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Девам может не хватать эмоциональной легкости или ощущения внутреннего удовольствия. Не стоит игнорировать собственные переживания: день подходит для того, чтобы разобраться в своих чувствах и не требовать чрезмерного.

Весы

Карта Таро: Восьмерка Чаш, перевернутая

Весы могут оказаться перед выбором: оставить позади прошлое или снова вернуться к знакомой ситуации. Карта советует не делать шаг назад только из-за ностальгии – сначала стоит понять, что именно вас до сих пор держит.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Скорпионы могут наконец-то заметить возможность, которую раньше не хотели или не могли увидеть. День благоприятен для выхода из эмоциональной паузы и открытости к новым предложениям, знакомствам и впечатлениям.

Стрелец

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Стрельцам захочется крепче держаться за то, что у них уже есть, особенно в финансовых вопросах. Карта советует быть осторожными с расходами, но не позволять страху потерять контроль лишить вас новых возможностей.

Козерог

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Козерогам важно не позволять чужим эмоциям слишком сильно влиять на их состояние. Перевернутая Королева Кубков рекомендует установить личные границы и не брать на себя ответственность за чувства других людей.

Водолей

Карта Таро: Девятка Жезлов

Водолеи могут почувствовать усталость после длительного периода напряжения, но казаться еще рано. Девятка Жезлов напоминает: вы уже преодолели много препятствий, поэтому следует сохранить выдержку.

Рыбы

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Рыбы 20 сентября могут почувствовать, что пора наконец сбросить с себя лишнее бремя. Не пытайтесь контролировать все самостоятельно - отказ от части обязанностей поможет освободить силы для действительно важного.