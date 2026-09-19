Правила подготовки клубники к зиме: что обрезать, чем подкормить и когда укрывать

После завершения сезона клубничная грядка не нуждается в сложном уходе, но несколько важных процедур пропускать не стоит. Перед зимой нужно убрать больные и поврежденные части растений, позаботиться о питании и дождаться правильного момента укрытия.

Styler рассказывает, как подготовить клубнику к зиме, чтобы защитить кусты от морозов и не навредить им лишним уходом.

Не спешите обрезать все листья

Если клубника здорова, не стоит осенью полностью срезать ее листья только ради "чистой" грядки. Oregon State University Extension советует дождаться, пока листья естественно отмерены: они помогают накапливать питательные вещества и дополнительно защищают коронку растения от холода.

В то же время больные, сильно поврежденные или засохшие листья нужно убрать. Его лучше вынести из грядки, особенно если в течение сезона клубника болела.

Также осенью следует удалить лишние усы, если они не нужны для размножения. Это поможет не тратить ресурсы растения на образование новых розеток.

Чем подкормить клубнику перед зимой

С осенними удобрениями важно не переусердствовать. Избыток азота может стимулировать появление молодых побегов, не успеющих нормально подготовиться к холодам.

Penn State Extension отмечает, что зимостойкость клубники зависит не только от температуры, но и от того, насколько растения успели адаптироваться к холоду. Чрезмерное азотное питание осенью может снижать их зимостойкость.

Поэтому универсальное правило "дать побольше удобрений перед зимой" здесь не работает. Лучше ориентироваться на состояние растений и результаты анализа почвы, если она проводилась.

Когда клубнику нужно укрывать

С укрытием тоже не стоит спешить. Если накрыть кусты слишком рано, когда они еще активно растут, это может помешать нормальной подготовке к зиме.

Для защиты используют чистую сухую солому. Penn State Extension рекомендует примерно 10 см соломенной мульчи, которую разлагают после наступления холодов.

Ориентир - не первый холодный день, а стойкое похолодание, когда растения уже перешли в состояние покоя. В рекомендациях Penn State одним из показателей готовности является температура почвы около 4°C или ниже.

Солому нужно разлагать рыхлым слоем, не образуя плотных мокрых комков. В регионах с очень влажной зимой чрезмерно мокрое укрытие может создавать риск загнивания, поэтому способ защиты следует адаптировать к местной погоде.

Главное: не укрывайте клубнику по календарю. Если октябрь еще теплый, лучше подождать, после установки стабильного холода уже защитить грядку.