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Корисне 19 вересня 2026 · 15:03
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Правила підготовки полуниці до зими: що обрізати, чим підживити і коли вкривати

Щоб наступного року отримати хороший урожай, восени полуниці потрібен не радикальний "осінній стриж", а дещо інше
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Правила підготовки полуниці до зими: що обрізати, чим підживити і коли вкривати

Полуниця на грядці восени (фото: Styler)

Після завершення сезону полунична грядка не потребує складного догляду, але кілька важливих процедур пропускати не варто. Перед зимою потрібно прибрати хворі та пошкоджені частини рослин, подбати про живлення і дочекатися правильного моменту для укриття.

Styler розповідає, як підготувати полуницю до зими, щоб захистити кущі від морозів і не нашкодити їм зайвим доглядом.

Не поспішайте обрізати все листя

Якщо полуниця здорова, не варто восени повністю зрізати її листя лише заради "чистої" грядки. Oregon State University Extension радить дочекатися, поки листя природно відмерне: воно допомагає накопичувати поживні речовини та додатково захищає коронку рослини від холоду.

Водночас хворе, сильно пошкоджене або засохле листя потрібно прибрати. Його краще винести з грядки, особливо якщо протягом сезону полуниця хворіла.

Також восени варто видалити зайві вуса, якщо вони не потрібні для розмноження. Це допоможе не витрачати ресурси рослини на утворення нових розеток.

Чим підживити полуницю перед зимою

З осінніми добривами важливо не перестаратися. Надлишок азоту може стимулювати появу молодих пагонів, які не встигнуть нормально підготуватися до холодів.

Penn State Extension зазначає, що зимостійкість полуниці залежить не лише від температури, а й від того, наскільки рослини встигли адаптуватися до холоду. Надмірне азотне живлення восени може знижувати їхню зимостійкість.

Тому універсальне правило "дати побільше добрив перед зимою" тут не працює. Краще орієнтуватися на стан рослин і результати аналізу ґрунту, якщо він проводився.

Коли полуницю потрібно вкривати

Із укриттям також не варто поспішати. Якщо накрити кущі занадто рано, коли вони ще активно ростуть, це може завадити нормальній підготовці до зими.

Для захисту використовують чисту суху солому. Penn State Extension рекомендує приблизно 10 см солом'яної мульчі, яку розкладають після настання холодів.

Орієнтир - не перший холодний день, а стійке похолодання, коли рослини вже перейшли у стан спокою. У рекомендаціях Penn State одним із показників готовності є температура ґрунту близько 4°C або нижче.

Солому потрібно розкладати пухким шаром, не утворюючи щільних мокрих грудок. У регіонах із дуже вологою зимою надмірно мокре укриття може створювати ризик загнивання, тому спосіб захисту варто адаптувати до місцевої погоди.

Головне: не вкривайте полуницю за календарем. Якщо жовтень ще теплий, краще зачекати, а після встановлення стабільного холоду вже захистити грядку.

Раніше Styler розповідав, чому слабкий урожай не завжди пов'язаний із нестачею поживних речовин у ґрунті.

Теги: Сад і огород
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