UA / RU
rbc.ua
Останні новини
13:43 Смачно
Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи
12:56 Люди
Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні
12:00 Гороскопи
Не всі знаки Зодіаку поставлять крапку: Терези та Рак здатні пробачити зраду
10:48 Гороскопи
Ім'я Катерина: походження, значення характеру та дата іменин
09:23 Смачно
Шоколадний кекс у банці за 30 хв: рецепт без духовки та міксера
19:23 Тренди
Оновлена "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фото
18:17 Люди
Леді Гага і Майкл Поланскі: астролог назвала сильні та небезпечні сторони їхнього союзу
17:04 Гороскопи
Від давнього Риму до наших днів: історія імені Юлія та його значення
16:15 Корисне
Як визначити виснаження ґрунту на городі без лабораторних аналізів: основні ознаки
15:34 Смачно
Сирні нагетси, в яких 15 г білка на 100 г: покроковий рецепт з відео
Всі новини
Головна Смачно Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи
Смачно 19 вересня 2026 · 13:43
Add as a preferred source on Google

Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи

Карамелізована курка, вершковий соус із кочуджаном і ніжний удон - страва, яка легко може стати новим фаворитом для домашньої вечері.
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи

Удон з карамелізованою куркою (фото: Styler)

Локшина удон добре поєднується не лише з класичними азійськими соусами. Її можна поєднати із карамелізованою куркою, кочуджаном, вершками та пармезаном.

Як приготувати кремово-пікантну азійську вечерю, розповідає Styler з посиланням на рецепт, яким в Instagram поділився блогер Лео з ніком "leo.coookss".

Як приготувати удон з куркою

Для цієї страви знадобиться куряче стегно, яке спочатку обсмажується до золотистої скоринки, а потім карамелізується в соєво-медовому соусі. Удон окремо поєднують із вершковим соусом, кочуджаном і пармезаном.

Інгредієнти

  • 400 г - філе курячого стегна
  • 2 ст. л. - кукурудзяний крохмаль
  • за смаком - сіль, чорний перець, паприка та сушений часник
  • 3 ст. л. - соєвий соус
  • 1 ст. л. - мірін
  • 1 ст. л. - мед
  • 2-3 ст. л. - вода
  • 150-200 г - локшина удон
  • 15 г - вершкове масло
  • 1 ч. л. або більше - паста кочуджан
  • 100-150 мл - вершки 20-30%
  • 1-2 зубчики - свіжий часник
  • 20-30 г - пармезан
  • для подачі - зелена цибуля та кунжут
  • для смаження - олія

Приготування

Куряче стегно наріжте невеликими шматочками. Кукурудзяний крохмаль змішайте із сіллю, чорним перцем, паприкою та сушеним часником. Обваляйте курку в отриманій суміші.

В окремій мисці змішайте соєвий соус, мірін, мед і воду.

Розігрійте пательню з олією та обсмажте курку до золотистої скоринки. Потім влийте соєво-медову суміш. Готуйте на середньому вогні, поки соус не загусне, а курка не вкриється блискучою карамельною глазур'ю.

У цей час відваріть удон за інструкцією на упаковці.

Для вершкового соусу можна використати ту саму пательню, де готувалася курка, або взяти чисту. Розтопіть вершкове масло, додайте дрібно нарізаний свіжий часник і кочуджан. Обсмажуйте близько 30 секунд.

Влийте вершки та додайте тертий пармезан. Перемішайте й прогрійте соус, щоб сир розчинився.

Додайте готовий удон до вершкового соусу та добре перемішайте. Зверху викладіть карамелізовану курку.

Готову страву посипте кунжутом і зеленою цибулею. Кількість кочуджану можна змінити залежно від того, наскільки гострим має бути удон. Для більш насиченого смаку можна використовувати суміш звичайного та темного соєвого соусу.

Раніше ми писали, як приготувати фаршировану цибулю по-турецьки.

Теги: Рецепти
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП СТБ назвав дату вихода нового сезону "Холостяка" з Кравцовим: прем'єра у жовтні Тренди СТБ назвав дату вихода нового сезону "Холостяка" з Кравцовим: прем'єра у жовтні
Зелені помідори можуть дозріти вдома: де тримати, чим накрити і коли вони почервоніють
Зелені помідори можуть дозріти вдома: де тримати, чим накрити і коли вони почервоніють Корисне
Відомі українці, які усиновили дітей: Мірошніченко, Баба Даша, Якутов і Подкопаєва
Відомі українці, які усиновили дітей: Мірошніченко, Баба Даша, Якутов і Подкопаєва Люди
Більше цікавого
"Дуже боляче": Лариса Руснак прокоментувала своє раптове звільнення з шоу "Лото-Забава" "Дуже боляче": Лариса Руснак прокоментувала своє раптове звільнення з шоу "Лото-Забава" Наталя Крижанівська · 18 вересня 2026, 10:19
Які питання поставити коханому перед походом до РАЦсу: поради від психолога Юлії Красніхіної Які питання поставити коханому перед походом до РАЦсу: поради від психолога Юлії Красніхіної Наталя Крижанівська · 18 вересня 2026, 09:31
Гороскоп для Дів, Риб і Близнюків: астролог Демур розповіла про завершення складного періоду Гороскоп для Дів, Риб і Близнюків: астролог Демур розповіла про завершення складного періоду Катерина Собкова · 17 вересня 2026, 20:08
Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні Наталя Крижанівська · 19 вересня 2026, 12:56