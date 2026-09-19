Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи

Локшина удон добре поєднується не лише з класичними азійськими соусами. Її можна поєднати із карамелізованою куркою, кочуджаном, вершками та пармезаном.
Як приготувати кремово-пікантну азійську вечерю, розповідає Styler з посиланням на рецепт, яким в Instagram поділився блогер Лео з ніком "leo.coookss".
Як приготувати удон з куркою
Для цієї страви знадобиться куряче стегно, яке спочатку обсмажується до золотистої скоринки, а потім карамелізується в соєво-медовому соусі. Удон окремо поєднують із вершковим соусом, кочуджаном і пармезаном.
Інгредієнти
- 400 г - філе курячого стегна
- 2 ст. л. - кукурудзяний крохмаль
- за смаком - сіль, чорний перець, паприка та сушений часник
- 3 ст. л. - соєвий соус
- 1 ст. л. - мірін
- 1 ст. л. - мед
- 2-3 ст. л. - вода
- 150-200 г - локшина удон
- 15 г - вершкове масло
- 1 ч. л. або більше - паста кочуджан
- 100-150 мл - вершки 20-30%
- 1-2 зубчики - свіжий часник
- 20-30 г - пармезан
- для подачі - зелена цибуля та кунжут
- для смаження - олія
Приготування
Куряче стегно наріжте невеликими шматочками. Кукурудзяний крохмаль змішайте із сіллю, чорним перцем, паприкою та сушеним часником. Обваляйте курку в отриманій суміші.
В окремій мисці змішайте соєвий соус, мірін, мед і воду.
Розігрійте пательню з олією та обсмажте курку до золотистої скоринки. Потім влийте соєво-медову суміш. Готуйте на середньому вогні, поки соус не загусне, а курка не вкриється блискучою карамельною глазур'ю.
У цей час відваріть удон за інструкцією на упаковці.
Для вершкового соусу можна використати ту саму пательню, де готувалася курка, або взяти чисту. Розтопіть вершкове масло, додайте дрібно нарізаний свіжий часник і кочуджан. Обсмажуйте близько 30 секунд.
Влийте вершки та додайте тертий пармезан. Перемішайте й прогрійте соус, щоб сир розчинився.
Додайте готовий удон до вершкового соусу та добре перемішайте. Зверху викладіть карамелізовану курку.
Готову страву посипте кунжутом і зеленою цибулею. Кількість кочуджану можна змінити залежно від того, наскільки гострим має бути удон. Для більш насиченого смаку можна використовувати суміш звичайного та темного соєвого соусу.
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