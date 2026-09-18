Сирні нагетси, в яких 15 г білка на 100 г: покроковий рецепт з відео

Кисломолочний сир перетворюється на рум'яні нагетси з твердим сиром, а в 100 г готової закуски міститься 15 г білка. Готуються вони на сковороді та добре поєднуються як із йогуртом, так і з улюбленим соусом.
Як приготувати високобілкові нагетси з кисломолочного та твердого сирів, розповідає Styler з посиланням на рецепт кулінарної блогерки "ptashka.oly" з Instagram.
Білкові нагетси з кисломолочного сиру
Якщо кисломолочний сир уже набрид у вигляді сирників, з нього можна приготувати іншу закуску. Для сирних нагетсів знадобляться також твердий сир, яйця та борошно.
Страву можна подавати самостійно або доповнити йогуртом, джемом чи соусом.
Інгредієнти:
- 350 г кисломолочного сиру
- 100 г твердого сиру
- 2 яйця
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- сіль - за смаком
- олія - для смаження
Як приготувати сирні нагетси
Кисломолочний сир викладіть у миску, додайте два яйця та натертий твердий сир. Перемішайте до однорідного поєднання інгредієнтів.
Додайте борошно, розпушувач і сіль. Замісіть еластичне тісто.
Готове тісто розкачайте приблизно до 1 см завтовшки. Наріжте його невеликими паличками.
Розігрійте олію на сковороді та обсмажте нагетси з обох боків до рум'яної скоринки.
Після того як перевернете палички на другу сторону, сковороду можна накрити кришкою. Це допоможе їм добре прогрітися всередині.
Готові нагетси подавайте просто так або з йогуртом, джемом чи улюбленим соусом.
КБЖВ сирних нагетсів
У 100 г готової страви міститься:
- 237 ккал
- білки - 15 г
- жири - 11 г
- вуглеводи - 19 г
Як зробити сирні нагетси менш калорійними
У коментарях до рецепта читачі радять не смажити нагетси в олії, а приготувати їх в аерогрилі. Такий спосіб дає змогу знизити калорійність продукту.
Порада для приготування нагетсів (скриншот)
Для цього сформовані шматочки тіста викладають у чашу аерогриля в один шар і запікають до рум'яної скоринки. Приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Точний час і температура залежать від конкретної моделі, тому краще орієнтуватися на готовність нагетсів.
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