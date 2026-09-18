Простий рецепт десерту з печивом "рибки" без випікання: як приготувати швидкий торт за 15 хв

Цей десерт збирається буквально за кілька хвилин: змішали крем, додали крекер і залишили його просочуватися. А якщо покласти банан та трохи кави, простий "тортик" отримає зовсім інший смак.

Styler покаже простий рецепт торта без випікання, для якого не потрібні ні тісто, ні духовка.

Що потрібно для тортика "без заморочок"

Перед приготуванням підготуйте прості інгредієнти - більшість із них не потребує жодної попередньої обробки.

сметана 20%+ - 500 г,

варене згущене молоко - 4-5 ст. л.,

крекер "рибки" або хрустики - 500 г,

банан - за бажанням,

розчинна кава - 2 ч. л.,

вода - 1 ст. л..

Як приготувати "тортик без заморочок"

Сметану змішайте з вареним згущеним молоком до однорідної кремової маси.

Якщо хочете кавовий смак, розчиніть 2 чайні ложки розчинної кави в 1 столовій ложці води. Додайте її до крему та перемішайте.

У велику миску всипте крекер і залийте його сметанним кремом. За бажанням додайте нарізаний банан.

Добре перемішайте, щоб усі шматочки крекеру вкрилися кремом. Потім перекладіть масу у форму або миску, розрівняйте та поставте в холодильник на кілька годин, щоб десерт добре просочився.

Перед подачею торт можна прикрасити крихтою з крекеру, шоколадом або шматочками банана.

Маленький нюанс

Не поспішайте подавати десерт одразу після приготування. Чим довше він постоїть у холодильнику, тим краще крекер просочиться кремом і м'якшим стане торт.

Смачного!